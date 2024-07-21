廣東陸豐幼兒園 爆保全多次猥褻11幼童

據奔流新聞消息，日前在網路上流傳多張疑涉及陸豐偉才幼兒園的家長的微信群組截圖，顯示該幼稚園有保全疑涉及猥褻幼童，受害人多達11名幼童。（取材自微博）

在台北市私立幼兒園爆出性侵學童案引發各界關注的同時，廣東陸豐近日也爆出幼兒園猥褻幼童事件，一名32歲保全借帶遲到學童入校之機，在保全室先後猥褻園內11名男女幼童，直至一名受害女童下體出血才被發現。當局警方表示，目前已將嫌疑人刑事拘留，案件正在進一步調查當中。

據奔流新聞消息，日前在網路上流傳多張疑涉及陸豐偉才幼兒園的家長的微信 群組截圖，顯示該幼稚園有保全疑涉及猥褻幼童，受害人多達11名幼童。

其中，截圖中有家長寫道，「保安（台稱保全）在16、17日猥褻了同一女孩，導致下體流血才被發現」。還有人提到，保全「自己承認猥褻11人，有男孩女孩，超過9時後沒有老師在門口接孩子，保安把晚到的一個女孩拉進保安亭脫掉褲子，拿手電筒照孩子私處，並把手指伸入」。

群組家長還互相提醒，要詢問自己的子女，「有沒有吃糖果，有沒有去保安室，保安多次扔糖果引誘孩子」，擔心有更多幼童受害。

另，據維度新聞指出，園方透露該保全已任職一年多。幼兒園事後亦稱，「園方重視保全一事，同時在妥善處理，立即更換女保全，確保幼兒安全，請家長放心。」