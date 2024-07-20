門診醫生突遭砍死 中衛健委：嚴厲打擊涉醫違法犯罪

浙江溫州一位醫師遇襲身亡，引發巨大關注，衛健委強調對傷醫事件「零容忍」。（圖／截自微博新京報）

中國發生一起駭人的醫療事故，導致一位浙江溫州醫科大學附屬第一醫院的醫生無端被砍死，官方強調要嚴厲打擊涉醫違法犯罪，以及對傷醫事件「零容忍」。

浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟，19日午間看診時，突遭一位男子持刀砍殺，雖經院方極力搶救，仍於當晚不治身亡，引起中國民眾高度震驚與關注。

中國衛健委20日晚間發表一篇題為「嚴厲打擊涉醫違法犯罪 保護醫務人員安全」的文章，強調官方對李晟醫生的去世表示沉痛哀悼，對其家人和親屬表示慰問。文章指出，暴力傷害醫務人員，是嚴重的違法犯罪行為，我們對此表示強烈譴責。傷醫行為不僅嚴重侵害了醫務人員的合法權益，也破壞了正常醫療服務秩序，損害的是廣大人民群眾的利益，「國家衛生健康委對任何形式的傷醫事件零容忍」。

文章提到，2020年6月1日實施的「基本醫療衛生與健康促進法」指出，醫療衛生人員的人身安全、人格尊嚴不受侵犯，其合法權益受法律保護。禁止任何組織或者個人威脅、危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。

文章也表示，衛健委聯同中國公安部等部門指導各地加強平安醫院建設，嚴厲打擊涉醫違法犯罪，保護患者和醫務人員安全。「各地要完善醫院安全防範系統，切實落實安檢措施，強化警醫聯動，保護醫患安全」。文章最後呼籲社會各界「齊心協力，切實保護醫務人員人身安全，共同維護正常醫療秩序」。

這起事件震驚中國社會，中國中國醫師協會、浙江省醫師協會等機構也已經紛紛於20日發出聲明，強調堅決反對任何形式的暴力傷醫行為、堅定不移地捍衛醫務人員尊嚴。

官媒人民日報則發出評論指出，李晟醫生不幸去世，令人痛心。「行兇的刀，刺向醫生，也刺痛良善」。案件目前正在偵辦，靜待調查結果的同時，社會各界有著明確共識：對暴力零容忍，對暴力傷醫理應依法嚴懲，為醫護人員創造安全執業環境。「任何藉口都不能傷醫，醫生呵護生命，他們的安全同樣需要呵護。共同築牢防線，維護醫療秩序」。

環球時報前總編輯胡錫進在微博 直言，這個兇犯代表了陰魂一般在我們社會上徘徊的戾氣！它們摻入了爆炸力，很容易被生活中的某個具體不如意點燃，轟然發洩。他並呼籲「一起反對社會上的各種戾氣」。

媒體第一財經指出，據不完全統計，自2000年以來，公開報導的傷醫事件就超過400起，其中數十起案件致醫生死亡。嚴重暴力傷醫事件發生率最高的前三個科室分別是急診科、婦產科和兒科，其次是內科相關科室。