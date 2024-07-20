習近平赴越南使館弔唁阮富仲 央視播出4分鐘畫面

中共總書記習近平今天到越南駐北京大使館弔唁越共總書記阮富仲逝世。央視新聞聯播晚間播出時長4分20秒的報導。(截取自央視直播畫面)

中共 總書記習近平 今天到越南 駐北京大使館弔唁越共總書記阮富仲逝世。央視新聞聯播晚間播出時長4分20秒的報導，顯示習近平步履正常，他走上樓到靈堂默哀鞠躬，在弔唁簿上留言簽名，並與越南大使晤談。

中共20屆三中全會15日召開後，境外社交媒體盛傳習近平中風。三中全會18日閉幕後，官媒釋出習近平出席會議並發言的畫面，仍未止住傳言。新聞聯播今晚播出習近平赴越南使館弔唁後，多名網友在X平台轉發報導，稱此舉形同破除謠言。

畫面顯示，習近平在中央書記處書記蔡奇、中央外事辦主任王毅等人陪同下，到越南使館弔唁。習近平進入使館後，走樓梯上去二樓的靈堂，並未借助扶手，顯示步履正常。

習近平隨後走到阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，然後在弔唁簿上留言並簽名。其後與越南駐中大使范星梅晤談。

習近平說，阮富仲是堅定的馬克思主義者，是越南共產黨和越南人民的偉大領導者，把畢生精力獻給了越南黨和國家，獻給了越南人民，獻給了越南社會主義事業，深受越南全黨全軍全國人民擁護和愛戴。10多年來，他和阮富仲交往密切，結下了深厚的同志情。具有里程碑意義的是，去年他們一道宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體。

他說，「阮富仲同志的逝世使我們失去了一位中越關係推動者和社會主義事業同行者，令我們非常悲痛」。

習近平強調，中國黨和政府堅定支持越南共產黨團結帶領越南人民走符合本國國情的社會主義康莊大道。他相信，在越共中央堅強領導下，越南人民一定能化悲痛為力量，在革新開放和社會主義建設事業中不斷取得新的更大成就。他堅信，中越雙方一定會繼續一道努力，推動中越命運共同體建設走深走實。

范星梅表示，習近平前來弔唁，中共中央第一時間向越共中央發出唁電，體現了中國黨、政府對越中兩黨兩國關係的高度重視，體現了習近平對阮富仲的特殊感情，越方深受感動，深表感謝。

他並表示，阮富仲生前高度重視對中關係，為發展越中友誼付出巨大心血、作出巨大貢獻。越方將繼承阮富仲遺志，落實好越中兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅持將發展對中友好合作作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，推動具有戰略意義的越中命運共同體建設繼續向前發展。