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中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

記者陳宥菘／即時報導
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳嚴重醫療暴力事件。浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。

從現場畫面可見，行兇的病患與李晟在診間爆發激烈拉扯，幾位民眾試圖將兩人拉開無效，李晟試圖掙脫離開診間時，兇嫌仍持兇器追上前去。此時，李晟的頭部、頸部已都是血。兇嫌在刺傷醫生後，跳樓自殺，目前傳出身受重傷，未有進一步通報。

溫州醫科大學附屬第一醫院通報表示，7月19日中午13時許，心血管內科醫生李晟在門診診療中，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷。事發後，醫院第一時間組織多方專家聯合救治，李晟終因傷勢過重，經搶救無效，於19日晚間9許不幸去世。

溫州醫科大學附屬第一醫院表示，李晟是一名勤勉敬業、甘於奉獻的醫務工作者，醫院全體職工對李晟醫生去世表示沈痛哀悼。目前，相關善後工作正在有序開展。

目前警方尚未通報凶嫌犯案動機。而有網友稱，一名醫院的患者，今日早上在家中因病自殺死亡，其家屬持兇器到醫院報復，他的目標其實是一名周姓醫生，但當時在醫務室的是代班的另一名醫生，該名家屬傷害了代班的醫生。不過，上述說法未被證實。

對於這起事件，中國醫師協會20日發出聲明表示「這是一起嚴重的違法犯罪行為」，重申堅決反對任何形式的暴力傷醫行為，堅定不移地捍衛醫護人員尊嚴，強烈呼籲相關單位採取強力措施保障醫護人員生命安全，強烈呼籲社會各界齊心協力營造和諧有序的良好醫療環境。

浙江省醫師協會、浙江省醫師協會心血管內科醫師分會發文對於事件表示「非常痛心、惋惜和憤怒」，聲明強烈譴責傷醫行為，並呼籲對暴力傷醫及醫鬧行為零容忍，要採取一切有力措施，嚴懲侵害醫務人員合法權益的行為。

中國近年曾發生幾起重大醫療暴力事件。2019年，北京民航總醫院急診科的醫生楊文被一名患者家屬持刀割喉致死；2020年，北京朝陽醫院的眼科主任陶勇，也是在看診時被一名突然闖入診間的男子，持刀砍傷後腦部、頸項部、手臂。

在李晟不幸遇襲去世後，陶勇在微博上發文悼念李晟，並在文中譴責暴力傷醫行為，提出醫院應設立安檢，並指這項模式「應是廣泛共識」。他並表示，「我痛恨再次看到這樣的消息登上熱搜」。

浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟（身穿白袍者）19日午間看診時，突...
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟（身穿白袍者）19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

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