香港記協新任主席被華爾街日報辭退 學者爆「真正原因」

香港記者協會執行委員會6月22日發布選舉結果。（圖／取自香港記者協會臉書）

香港 記者協會主席鄭嘉如17日被其任職的華爾街 日報以「職位重組」為由辭退。全國港澳研究會理事、法學教授傅健慈19日表示，華爾街日報和新任記協主席鄭嘉如切割的真正原因是香港記協劣跡班班。

傅健慈表示，香港記協以政治立場先行，公然違反專業新聞記者的守則，肆意抹黑內地和香港特區政府及香港國安法律，為反中亂講分子站台撐腰，根本不是真正的記者協會，它現在仍不收手，暗中操作。

傅健慈稱，華爾街日報考慮到香港特區政府會對香港記協依法動手進行規範，而急於劃清界線，避免被牽連。另外，也不能排除外媒受到壓力，藉這個事情炒作香港新聞自由受到不當干涉，目的是混淆是非黑白，抹黑香港特區政府和香港警察，讓西方反華國家及政客藉故惡意批評或制裁內地和香港特區的官員。

大公報曾在6月以〈記協多年劣跡斑斑〉為題，指出記協縱容「黑記」、抹黑中央及特區政府、勾結亂港政客、聚眾搞事、長期肆意抹黑國安法及23條立法工作等。據具體行動像是自1996年與「國際特赦組織香港分會」等組織聯合舉辦「人權新聞獎」，2019年把獎項頒給涉BBC紀錄片《China's Hidden Camps》，以及從2019年發起「言論自由年報」。

根據香港記者協會17日發布的新聞稿，鄭嘉如2022年加入華爾街日報，2021年她便擔任香港記者協會執委會成員。今年6月22日，鄭嘉如在新一屆香港記者協會執委會選舉當選新一屆主席。當選主席前，她曾擔任名譽秘書及理事職位，當時《華爾街日報》未有干預。然而她的上司在記協選舉前夕，要求她退選及辭任本來執委的職務，並指記協崗位與記者職位無法共存。

新聞稿指出，《華爾街日報》並非採取此立場的唯一媒體，有當選理事亦在其他僱主施壓下提出請辭。近年這情況有所增加，有同業反映，參選記協、香港外國記者會（FCC）以及駐華外國記者協會（FCCC） 執行委員會選舉後，收到僱主要求不要參選，否則可能會失去工作。