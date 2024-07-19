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三中全會罕有具體措施 港媒：外資對中長期經濟失望

記者廖士鋒／即時報導
對於中共三中全會閉幕後迄今公布的公報、官方的解讀，外資企業表示沒有看到具體措施提振營商環境等。（圖／本報資料照片）
對於中共三中全會閉幕後迄今公布的公報、官方的解讀，外資企業表示沒有看到具體措施提振營商環境等。（圖／本報資料照片）

中共二十屆三中全會18日閉幕，包含全會公報、以及19日上午中共中央召開的記者會，都罕有具體提及改善營商環境的措施，港媒指出，許多外資對中長期經濟願景失望，多個商會都期待有具體措施出爐。

香港南華早報報導，中國的西方企業代表對北京的中長期經濟願景表示失望，並表示最近結束的三中全會總結文件缺乏改善營商環境的具體措施，儘管官方已一再承諾提供支持。

報導援引中國德國商會執行董事馬克西米利安·布泰克（Maximilian Butek）說法表示，在三中全會之前，德國企業希望在經濟刺激措施和改革方面得到更多指導和澄清，「但相反的是，我們似乎必須為謹慎和連續性的政策做好準備」。中國歐盟商會也表示，公報沒有提供足夠的細節來確定是否會出現有意義的變化。

中國英國商會則提到，「英國公司現在需要在未來幾週和幾個月內看到落實全會廣泛承諾的具體措施」，「我們注意到全會承諾積極解決國內問題，優先解決房地產業和地方政府債務問題，並讓市場機制發揮重要作用」。

該商會同時也表示，「中國領導層再次承認經濟面臨的阻力，並表示有意深化改革，創造一個更公平、更有活力的市場環境，這仍然是積極的」，商會將密切關注任何後續行動。

曾任中國美國商會主席的齊默曼（James Zimmerman）表示，「希望細節能反映在後續報告中」，「外國企業仍然有很多問題沒有得到解答，如果沒有進一步明確，投資計劃可能會繼續擱置」。

此外，上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）指，公報中有幾個部分應該引起美國投資者的興趣，「令人欣慰的是，全會認識到需要創造公平的市場環境，支持非公有製經濟發展，讓所有部門平等地獲得生產要素、市場競爭和法律保護」。

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