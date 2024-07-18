中國房企面臨深水區：紅星控股及東方園林破產重整

近期中國多家房地產相關企業進入破產重整程序，分析認為房企化債已進入危險的「深水區」。（新華社）

近期中國不少房企正面對行業出清、破產 重整等階段，比如紅星美凱龍控股（簡稱紅星控股）日前向浦東新區人民法院申請破產重整、房地產 園林配套起家的東方園林則正公開招募重整投資人。分析認為，目前房企化債已經走入「深水區」，面臨的難度和壓力都在上升。

21世紀經濟報導，同策研究院研究總監宋紅衛分析，尤其在2024年，房企進入債務集中到期時間節點。與此同時，房企也面臨銷售下行、資金回籠不利的局面，主動或者被動處置資產已是逼不得已。隨著資產價格的調整，即使走法拍路徑，金融機構也要做好受損的準備。

上海浦東新區人民法院7月上旬受理公告顯示，紅星控股即將進入破產重整周期。紅星控股持有上市公司紅星美凱龍約22.51%股權，為後者的二股東。紅星美凱龍表示，二股東破產重整不影響公司正常運營。

此外，前浙江女首富何巧女曾經實控的東方園林受困於房地產行業下行周期，公司也被迫走向破產重整，於10日公開召募重整投資人；上海華董旗下的上海會波房地產發展重整申請在今年4月經法院受理，近期也啟動對重整投資人的招募。

在破產重整外，也有房企進入債權人拍賣 資產階段。李嘉誠旗下公司參股的上海長潤江和40%股權於9日首次拍賣，拍賣主因在於，和潤集團旗下公司上海長潤、上海江和房地產公司破產清算，其所持長潤江和40%股權被債權人中融國際信託有限公司申請處置。

據京東拍賣，股權起拍價約人民幣53.49億元，2人報名，但因無人出價最終流拍。長潤江和流拍後，分析人士指出，流拍之後，下一次開拍定價大概率會下調。代表商業資產價格受到影響。

資產價格影響反應在一線城市的辦公樓租金上，以上海為例，戴德梁行數據顯示，儘管甲級辦公樓全市平均空置率降至21.70%，但租金持續下行。第2季全市平均成交租金錄得每天每平方公尺人民幣7.61元，較上期減2.7%。