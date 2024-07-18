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熊貓又遭虐？南韓粉絲紐時登廣告 促中國好好照顧福寶

世界新聞網╱即時報導
熊貓福寶的南韓粉絲在紐約時報刊登全版廣告，促中國「更好地照顧福寶」。(本報記者攝)
熊貓福寶的南韓粉絲在紐約時報刊登全版廣告，促中國「更好地照顧福寶」。(本報記者攝)

大熊貓貴為中國國寶，備受世界各國民眾的喜愛，「熊貓外交」也成為中國向境外贈送或租借大熊貓，藉以增進友好關係的方式，但近年來卻屢傳愛熊貓心切的民眾，質疑熊貓在他國受到虐待，群起抗議。

根據南韓「中央日報」月18日報道，大熊貓福寶的南韓粉絲們在「紐約時報」上購買整版廣告，要求中國「更好地照顧福寶」，包括要求福寶的健康和生活條件透明化、改善環境、安裝24小時監控、禁止未經授權的觸摸等。他們指責神樹坪熊貓基地利用福寶牟利，且提供不適當的照顧條件。

報導稱，南韓網路論壇的粉絲社群「福寶家族畫廊」成員為此籌集了資金。該組織在5 月還曾出資在紐約時代廣場的廣告牌，播放了一段15 秒的視頻，題為「我的名字是福寶」，稱福寶是南韓第一隻熊貓寶寶，「搬到海外」後居住環境大不如前。他們聲稱為這兩支廣告籌集了超過 1.5 億韓元（約合11萬美元）。

韓媒指出，中國大熊貓研究保護中心否認這些指控。福寶在南韓時的飼養員姜哲元在7月初來中國探望福寶時，也曾對福寶的生活條件給予正面評價，稱讚當地護理人員的努力。

去年4月，中國租借給田納西孟菲斯動物園的大熊貓丫丫租借期滿返鄉，之前也有網友爆丫丫在美受虐，稱其暴瘦且精神萎靡，生活環境髒亂、沒有新鮮竹子可以吃，並出現刻板行為，看似非常焦慮。

雖然美方解釋2隻大貓熊是因為老了才會這樣，丫丫除了皮膚病外沒有大問題，但中國網友指出其他動物園的老貓熊狀態都非常好，不信美方說法，更發起救回大貓熊的連署活動。最終，孟菲斯動物園宣布將把丫丫還給中國，但強調此決定與動物保護者的壓力無關，並指出丫丫比野外大貓熊的預期壽命長了近10年，中國外交部發言人毛寧也在相關記者會中指出，大貓熊在旅居孟菲斯動物園期間得到了良好的照顧。

南韓 動物園 紐約時報

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