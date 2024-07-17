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點黃燜雞米飯驚見「整隻燉爛老鼠」顧客嘔：我快吃完了

記者林宸誼／即時報導
四川成都一男子近日爆料稱，自己點了一份外賣，快吃完時在餐盒裡發現一整隻「燉爛」的死老鼠。澎湃新聞
四川成都一男子近日爆料稱，自己點了一份外賣，快吃完時在餐盒裡發現一整隻「燉爛」的死老鼠。澎湃新聞

四川成都一男子近日爆料稱，自己點了一份外賣，快吃完時在餐盒裡發現一整隻「燉爛」的死老鼠。該男子與店家反映，同時向當地市場監管部門舉報。目前男子已與店家達成和解，並將老鼠扔掉。

濟南日報集團旗下新媒體「新黃河用戶端」報導，男子14日發影片稱，在外賣餐點中發現一隻老鼠。

該男子說：「在黃燜雞吃得差不多的情況下發現餐盒中有一個黑團，一開始以為是調料，但物體又細又長又黑。隨後翻了一下，發現一雙眼睛正在『看著』自己，我才發現那根棍是老鼠尾巴，自己吃的是一整隻燉爛了的老鼠。」

根據網傳影片顯示，外送單上寫著，「楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店），下單時間：2024年7月14日11:56:35」。男子表示，跟店家反映，店家稱實在不好意思。此外，男子稱目前已向市場監管部門舉報。

澎湃新聞報導，該男子和店家已達成和解。和解之後，男子將老鼠丟掉了。目前高新區市場監督管理局已經介入調查。

桂溪街道工作人員回覆稱，投訴者沒有把老鼠交給他們，不能強行說店裡有老鼠，只是讓店家整改。

楊銘宇黃燜雞米飯創始人、濟南楊銘宇餐飲管理公司董事長楊曉路16日表示，公司總部已知曉此事，第一時間安排工作人員前往處理，涉事門店已經停業整頓，並在全大陸門店開展自查自糾。當地警方和市場監管部門均已介入，目前還未有調查結果。

楊曉路說：「消費者把影片發出來之後我們就知道這件事了，也跟他聯繫，滿足了他提出的一些要求。但是我們現在要把事情的真相查清楚。」楊曉路提到，「我們的流程都是標準的，一份一份製作。如果出現這麼大異物，工作人員不可能看不見。」

楊曉路表示，成都這家楊銘宇黃燜雞米飯（銀泰城店）是一家十幾年的加盟老店，先前口碑都非常好，客源穩定。至於雞肉等原材料也都是總部統一配送。目前他們正在等警方和市場監管部門的調查結果。

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