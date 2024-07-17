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台青體驗橫店影視文化 160人秒回老上海、享風雲宴

記者陳宥菘／即時報導
2024台灣青年影視文化體驗營暨兩岸媒體採訪活動15日在浙江金華橫店影視城啟動，現場舉辦「上海風雲宴」還原「老上海」的氛圍。圖／主辦方提供
2024台灣青年影視文化體驗營暨兩岸媒體採訪活動15日在浙江金華橫店影視城啟動，現場舉辦「上海風雲宴」還原「老上海」的氛圍。圖／主辦方提供

正值暑假，大陸各地舉辦多場兩岸青年交流活動，其中，「走進橫店 穿越華夏」2024台灣青年影視文化體驗營暨兩岸媒體採訪活動15日在浙江金華橫店影視城啟動，有160多名兩岸青年和媒體人參加啟動儀式。現場還舉辦「上海風雲宴」還原「老上海」的氛圍，讓青年一下子「穿越時空」，感受1940年代的上海風情。

根據中國台灣網報導，此次體驗營為期5天，15日啟動儀式在橫店夢外灘景區舉行，景區內的石庫門、南京路、老上海火車站、上海大世界等一批老上海著名街區和地標性建築讓兩岸青年瞬間穿越回上世紀40年代的上海，景區內還有1:1同等還原的和平飯店、匯豐銀行、海關大樓、怡和洋行等吸引營隊學員目光，紛紛拿出手機拍照留念。

啟動儀式上還舉辦了「上海風雲宴」，包含衚衕（胡同）的老爺子和算命先生，晾衣服的大閨女，雜貨鋪的老闆，理髮店的師傅等等場景，全場有角色扮演、有劇情推進，復刻了上海灘特有的演藝節目，讓兩岸青年體驗了「老上海」特有的氣氛。

第一次來到大陸、被大陸稱作「首來族」的台青楊香梅表示，平時在台灣就追了很多大陸的影視劇，很期待接下來的「穿越之旅」。

台青林方培則說，這次體驗營開闊了他的視野，「我已被大陸這邊的風景和人文氛圍深深吸引，更被驚人的經濟建設所折服。」他還提到，在大陸所接收到的每個微笑、問候，都使他感受到大陸充滿濃厚的人情味。

據報導，啟動儀式上，兩岸影視演員岳躍利、盧勇、高曙光、寇振海、郭昊鈞、王崗、王子睿等紛紛發來祝賀影片，歡迎台青親赴橫店瞭解大陸影視行業的發展。

啟動儀式後，兩岸青年還將著古裝穿梭於明清宮苑、清明上河圖、秦王宮等橫店影視城的著名景區，拍攝古裝MV，觀看大型實景秀，親身感受華夏歷史。

主辦單位表示，此次「走進橫店 穿越華夏」活動為兩岸青年提供了一個良好的交流與學習平台，他們將在歡樂中體驗歷史文化，拓寬視野，提升對傳統文化的認知和熱愛，並在活動中增進彼此的友誼。

2024台灣青年影視文化體驗營暨兩岸媒體採訪活動15日在浙江金華橫店影視城啟動，...
2024台灣青年影視文化體驗營暨兩岸媒體採訪活動15日在浙江金華橫店影視城啟動，有160多名兩岸青年和媒體人參加啓動儀式。圖／主辦方提供

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