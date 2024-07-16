IMF：預計中國經濟2024年增長5%

路透

國際貨幣基金（IMF）16日發布「世界經濟展望報告」更新內容，預計2024年中國經濟增長5%，較今年4月報告的預期上調0.4個百分點。IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，中國等亞洲新興經濟體仍是全球經濟主要引擎。

新華社報導，更新內容指出，今年年初，全球經濟活動和世界貿易有所鞏固。亞洲地區出口增長，特別是這一地區在技術領域的強勁表現，為貿易增長提供了動力。

因此根據IMF最新預計，2024年全球經濟增長預期維持3.2%不變，2024年和2025年全球貿易量將分別增長3.1%和3.4%，增速均比4月的預測提升0.1個百分點。

IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）今年5月在北京宣布，IMF上調今年中國經濟增長預期至5%，較4月預測值提高了0.4個百分點。

更新內容指出，全球範圍內通膨上行風險加大，特別是考慮到貿易摩擦加劇和政策不確定性增加，可能導致利率 在更長時間內維持高位。

古蘭沙指出，如果發達經濟體抑制通膨進展不利，包括美國聯準會在內的各國央行 可能需要將借貸成本維持在較高水準更長時間，這不僅將威脅全球經濟增長，加深美元上行壓力，還將對新興和發展中經濟體產生負面溢出效應。

此外，古蘭沙表示，美國債務占國內生產總值（GDP）比例持續上升，無疑對自身乃至全球經濟構成潛在風險。

更新內容還提到，全球經濟活動在今年上半年變得更加活躍，尤其是在科技領域。因此上調了今年新興市場 和發展中經濟體的經濟增速至4.3%。報告還預計今年全球平均通膨率為5.9%，2025年將降至4.4%。