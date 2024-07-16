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河南極端暴雨 南陽單日雨量超過600毫米

中央社台北16日電
圖為淮河干流王家壩站水位7月13日16時12分達到警戒水位27.50米，淮河防總、淮委已將河南省、安徽省淮河水系防汛四級應急響應提升至三級。(新華社)
圖為淮河干流王家壩站水位7月13日16時12分達到警戒水位27.50米，淮河防總、淮委已將河南省、安徽省淮河水系防汛四級應急響應提升至三級。(新華社)

中國河南省連日降下極端暴雨，南陽市出現單日683.5毫米的破紀錄降雨量，多地淹水嚴重，民眾說從沒遇過這麼大的雨。由於暴雨天氣仍將持續兩天，多座水庫持續洩洪，災情恐將擴大。

綜合央視新聞、界面新聞等陸媒報導，昨天迄今，河南西南部、中東部降下極端特大暴雨，南陽盆地出現災情，不少房屋被淹。河南省氣象台今晚6時30分發布最高等級的暴雨紅色預警。

中國氣象局指出，16日淩晨開始，南陽盆地遭遇極端強降雨，南陽、周口、許昌等地出現特大暴雨，最大降雨量出現在南陽社旗縣大馮營，若按昨天3時至今天3時統計，大馮營降雨量達到683.5毫米；最大每小時降雨量高達148.3毫米，大幅打破紀錄。

根據中國中央氣象台，15日9時至16日8時，中國降雨量前10名，河南就占9席，其中，南陽社旗以418.6毫米居全國第一。其後，河南社旗氣象站數據未再更新，氣象局回應稱，當地觀測站被淹被雷擊，正在搶修中。

河南省防汛抗旱指揮部早上8時針對南陽啟動防汛一級應急回應。

氣象預報顯示，未來2天，河南南部和東部仍將有暴雨。截至上午9時，河南已有7座大型水庫、22座中型水庫出現超汛限水位（超過防汛期水位上限），相繼啟動洩洪。接下來，災情恐雪上加霜。

網路影片顯示，南陽多地淹水嚴重，許多路段積水深至腰部，社旗縣淹水最高達1.5公尺。一名店鋪老闆因為貨物全部泡水損失慘重，他表示「往年沒有見過這麼大的雨」。

河南6月間才熬過大旱，現在又降下破紀錄暴雨。

家住在社旗縣三里橋村的鄭女士今天說，目前正在遭遇大洪水，已經有大半個村子在水裡泡著。「村子四面原本都是田地，現在玉米以及蔬菜類的農作物都在水裡泡著，損失嚴重」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130716

河南 暴雨 洪水

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