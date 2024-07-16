巴勒斯坦派系擬7月在京會談？中國：有消息會發布

外傳巴勒斯坦兩大派系民族解放運動（法塔）和伊斯蘭抵抗組織（哈馬斯）代表將在北京舉行和解會談。對此，中國外交部發言人林劍16日在外交部記者會上稱，「如有消息，中方將適時發布。」（路透）

法新社報導，7月20日到21日，巴勒斯坦 兩大派系民族解放運動（法塔）和伊斯蘭抵抗組織（哈瑪斯 ）代表將在北京舉行和解會談。對此，中國外交部發言人林劍16日在外交部記者會上稱，「如有消息，中方將適時發布。」

林劍指出，中方一貫支持巴勒斯坦各派通過對話協商實現和解團結，為巴各派開展和解對話提供平台、創造機會。中方同有關各方的努力方向是一致的，願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。

法新社引述法塔消息人士稱，與以色列 交戰的巴勒斯坦政治勢力哈瑪斯和願意與以色列和談的法塔高級官員已同意本月在北京會面，以重新尋求和解。

法塔中央委員會副秘書長賽達姆（Sabri Saidam）說，這些代表將於7月20日和21日在北京與中國官員會面。但並未透露與哪位大陸官員會面。僅稱，會面目的是「是通過對過去協議的承諾來結束分裂狀態，並就下一階段巴勒斯坦各團體之間的關係達成一致」。

中國在4月邀請哈瑪斯和法塔在北京會談，當時林劍稱，哈瑪斯和法塔充分表達通過對話協商實現和解的政治意願，就諸多具體問題進行探討，並取得積極進展。雙方也一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

不過，前述雙方原定6月舉行的會議被推遲。而這次會面正值兩派之間因哈瑪斯與以色列持續戰爭，雙方關係日益緊張之際。外界解讀，中方繼去年促成伊朗和沙烏地阿拉伯復交後，再次在中東展現影響力。