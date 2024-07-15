WSJ：地方債逾7兆美元 中國經濟如海市蜃樓難保未來

人民幣。(中通社資料照片)

華爾街 日報（WSJ）報導，中國許多城市多年來為了經濟發展，以不透明的融資 方式共背負7兆至11兆美元的隱性債務，是中國經濟崛起的重要推手。但如今許多荒涼閒置的公共設施，都象徵由債務帶動的經濟成長如海市蜃樓，中國的未來遠遠沒有保障。

這篇報導以如今背負龐大債務的廣西壯族自治區柳州市為例，說明這一現象不但是中國許多城市的縮影，也代表這種經濟成長不過是海市蜃樓。

報導指出，2019年初，柳州市官員們對柳州的未來充滿信心。當時中國經濟繁榮發展，柳州正在籌建新的工業區，高架輕軌系統也初具規模。而這些建設的資金，來自複雜的國有融資平台，也就是替地方政府舉債的融資平台。和其他城市一樣，這就是造成混亂的核心問題。

當時，柳州市一舉籌集了數十億美元資金，為當地一座新工業區建設基礎設施。一家國有融資集團在區內購置土地，並開設飯店和遊樂園，剩下的土地則處於閒置。如今，許多街道幾乎空無一人，鳥兒更在一排排爛尾廢棄建築物間飛翔。至於柳州市輕軌建設也停滯不前，留下了一條條未完工的軌道和圍籬，擋住了行人的去路。

報導直指，這些融資平台投資的開發項目，大多沒有產生任何經濟效益。過去3年，隨著中國房市惡化，仰賴出讓土地給開發商獲取收入的地方政府，已無法如願。

有經濟學家估計，中國地方政府隱性債務的總規模，已達7兆至11兆美元，約為中國中央政府債務規模的2倍，但實際債務總額無人知曉，甚至連中國政府也不清楚。而這些債務中，有多達8000億美元面臨很高的違約風險。

報導提到，如果融資平台無法償還這些債務，中國政府不是花錢援助，製造更大的問題，就是讓融資平台破產 ，使中國銀行業面臨嚴重損失，引發信貸緊縮，進一步削弱經濟成長。而這些不斷足上升的債務，顯然阻礙中國採取更多措施刺激經濟。

在這種情況下，地方官員如今正在擔責。像前中共柳州市委書記吳煒2023年11月落馬，罪名之一是「大搞勞民傷財的政績工程」。

除了柳州，貴州省六盤水市為新設23個旅遊區設立了6個地方政府融資平台，其中1個是建在山上的滑雪場，但這座山每年的積雪期通常不到2個月。據官媒報導，這23個旅遊區中，已有16個被列為「低效閒置項目」。

此外，雲南省有某一地方政府融資平台，為建設「藝術生活空間」背負了84億美元債務。建成後，卻沒有足夠的人願意住進去。2021年，當地以極低價格賣給了雲南省另一家地方政府融資平台。

研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）發現，2023年評估的近2900個中國地方政府融資平台中，只有1/5有足夠現金支付短期債務和利息。

以前述的柳州為例，經過這幾年來的變化，當地已公布財務報告的9家地方政府融資平台，資金均陷入緊縮，帳面現金佔總資產的比例不到5%。但截至2023年底，這些融資平台的計息債務總額直逼290億美元，而柳州市政府名下的債務總額也有約120億美元。

報導指出，儘管柳州對新開發計劃投入了數十億美元，但全市2023年的GDP仍略低於2019年。而同一期間，柳州市的一般公共預算收入更大減了約30%。

為此，中國財政部2023年底公開批評柳州的債務問題，並點名批評8名市委、市政府領導和地方政府融資平台高階主管。但這並沒有阻止柳州今年仍透過融資平台，發行總額仍達6.47億美元的9檔債券。

國際貨幣基金（IMF）估計，到2028年，中國地方政府融資平台的債務規模，將比2022年大增60%。