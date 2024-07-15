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中共三中全會今天開幕 秦剛等幾個人事案是焦點

記者賴錦宏／即時報導
中國前外交部長秦剛從去年6月25日以來就未曾露面，能否續任中共中央委員受矚目。（中新社）
中國前外交部長秦剛從去年6月25日以來就未曾露面，能否續任中共中央委員受矚目。（中新社）

中共20屆三中全會15日在北京的京西賓館開幕，會議一連4天，中共中央總書記習近平將代表政治局向中央委員會報告工作，而會議焦點議題是研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化。外界預計，三中全會並不會推出震撼性的經濟刺激措施。

據央視新聞報導，會議將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。

會議將從7月15日至18日在北京召開。370多名中共中央委員、候補委員參加會議，會議將在最後一天發表與進一步全面深化改革、推進中國式現代化相關的決定。

外界早前預計，三中全會不會推出震撼性的經濟刺激措施，但可能在發展新質生產力、財稅體制改革、保障民營經濟等領域推出政策措施。

另據香港明報，所謂深化改革總目標：到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

人事方面，據網媒「香港01」報導，去年7月落馬、10月被免除國務委員職務的前外長秦剛，官方一直沒有通報他犯了什麼錯誤，也未宣布對他採取進一步懲處。官媒報導稱，秦剛今年2月辭去全國人大代表職務，而不是「被罷免」。外界盛傳秦剛主要是生活作風出了問題，屬於違紀，也可能違法，但不犯罪。

但秦剛依然很可能會在三中全會上失去中央委員資格。反之，他若還保留中委身分，也會是一個讓人震撼的新聞。

中共政治局6月27日決定開除魏鳳和、李尚福這兩位前任國防部長的中共黨籍，李尚福失去20屆中央委員的資格不在話下。去年被罷免全國人大代表職務的火箭軍原司令員李玉超，則可能會在三中全會上被撤銷中央委員職務。

另一方面，火箭軍原政委徐忠波以及戰略支援部隊原司令員巨乾生雖然也都在去年被免職，但兩人仍以全國人大代表身份在今年的兩會上露面，說明兩人「平安」。他們能否保住中央委員職務，是三中全會的人事懸念之一。

中共 秦剛 火箭軍

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