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習近平：推進中國式現代化必須堅持獨立自主

記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記習近平在「求是」雜誌上刊文指出，中國式現代化必須堅持獨立自主、自立自強。（新華社）
中共中央總書記習近平在「求是」雜誌上刊文指出，中國式現代化必須堅持獨立自主、自立自強。（新華社）

中共總書記習近平在中共中央機關刊物《求是》刊文，強調推進中國式現代化必須堅持獨立自主、自立自強，同時，自信才能自強，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣。

據新華社報導，7月16日將出版的第14期《求是》雜誌將發表習近平的文章《必須堅持自信自立》。這是習近平2013年1月至2024年3月期間有關論述的節錄。

文章稱，中國的問題必須從中國基本國情出發，由中國人自己來解答。要堅持對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化。

文章認為，自信才能自強。當今世界，中國共產黨、「中華人民共和國」、中華民族是最有理由自信的。推進中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

文章指出，沒有堅定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇氣，同樣，離開不斷改革，制度自信也不可能徹底、不可能久遠。全面深化改革，是要使中國特色社會主義制度更好；堅定制度自信不是要固步自封，而是要不斷革除體制機制弊端，讓制度成熟而持久。「中國發展前景是光明的，我們有這個底氣和信心」。

中共20屆三中全會於7月15日上午舉行，習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》向全會作了說明。

習近平 中共 華人

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