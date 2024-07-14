中共三中全會召開 新華社稱長三角是改革的前沿

中共廿屆三中全會15日召開，長三角是深化改革的前沿。圖為今年6月15日，長三角超級環線高鐵列車開通營運。列車服務員在G8388次高鐵車廂內才藝展示。（中新社）

中共 廿屆三中全會今天（15日）起至18日在北京召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出戰略部署。新華社發表文章指，改革已到攻堅期和深水區，社會基本矛盾總是不斷發展的，「改革開放只有進行時、沒有完成時」。

這篇1萬1千多字的長文稱，習近平 總書記形容，「好吃的肉都吃掉了，剩下的都是難啃的硬骨頭」，必須「敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘」；「深化黨和國家機構改革是要動乳酪的、是要觸動利益的、也是真刀真槍的，是需要拿出自我革新的勇氣和胸懷的。」這是新時代改革所處的時代背景和現實條件。

報導細數，從2018年後的短短一年多時間，調整80多個中央和國家機關部門、直屬單位，核減21個部級機構，僅在中央和國家機關層面就涉及180多萬人……涉及範圍之廣、觸及利益之深，讓海外媒體直呼「力度空前」「出乎預料」。

軍隊改革打破長期實行的四總部制，正師級以上機構減少200多個，人員精簡三分之一；國稅地稅徵管體制改革為長達24年的國地稅分設局面畫上句號，3.4萬個機構被撤銷，2萬多名幹部由正職轉為副職；戶籍制度改革衝破城鄉壁壘，全面取消農業戶口與非農業戶口的性質區分，推動1億非戶籍人口在城市落戶等。

文章稱，站在新起點，發展面臨新的困難挑戰：向外看，百年變局加速演進，地緣政治形勢嚴峻；向內看，經濟持續回升向好仍面臨挑戰，關鍵核心技術「卡脖子」問題尚未根本解決；向未來，新一輪科技浪潮撲面而來，大國博弈和競爭空前激烈……站在新起點，改革到了新的重要時期。

文章表示，進一步全面深化改革，必須推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應。

文章還引述2023年11月30日，習近平主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話，對長三角提出更高要求，強調「在中國式現代化中走在前列」，率先形成更高層次改革開放新格局」。

長三角將是未來深化改革的排頭兵，文章稱，從中國版圖看，漫長的東部海岸線宛如一張蓄力已久的長弓，長三角正是箭鏃，既是發展的排頭，也是改革的前沿。