中共三中全會召開 習進一步集權 李尚福、秦剛將有交代

中共廿屆三中全會15日起在北京召開，涉及經濟和深化改革政策，以及重要人事程序，將對中國大陸未來政治、經濟、軍事發展產生深遠影響。圖為中共總書記習近平（左）日前出席在哈薩克舉行的上海合作組織峰會。（路透）

中共 20屆三中全會15日召開，無可否認這是一次遲來的會議，又是一次具轉折性的會議，不論是會前已寫就的決定稿，還是鐵定要過關的人事程序等等，都將對中國未來的政治、經濟、軍事發展產生深遠影響。

中共全國代表大會1屆5年，5年中通常要開7次中央全會，除了一頭一尾的兩個全會與換屆組班子相關，另外5次全會都會通過1項決定、解決1個問題，其中三中全會因歷史原因，自1979年以來都是談改革。今次三中全會已定下是要通過「關於進一步全面深入改革、推進中國式現代化的決定」。

在中共中全會上要通過的全會決定，就是會議的核心議程，在核心議程外，還有一些固定的重要議程，其中最重要是中共總書記代表中央政治局向全會作工作報告，要總結得失進退；另一重要程序就是人事議程，對中央委員會組成人員的撤職、處分和增補等。

形勢緊繃 不「洗太平地」

看中共中全會的召開，首先要看背景，即召開之際的國際和國內形勢，今次背景說來話長，簡言之是形勢緊繃，變幻莫測、前景未定。傳統上中共重要政治會議前，都要洗太平地，今次內外都沒去作這方面努力，在內外政經的濃雲暗霧外，增加了1個主汛期、大洪水 的大陰影。

會議背景不簡單，要把4天的中全會進程大而化之，可簡化為1個焦點、3個看點。焦點就是大會核心議程，要通過的深化改革決定。這個決定稿已寫好，全會要用1天半時間分團組審閱討論，修改後交全會通過。對這個焦點怎麼看也有1個簡單方法，就是當局在會前對此作的最後造勢和鋪墊。

有關這個焦點的造勢鋪墊，今次由中共中央機關報人民日報的5篇系列評論及官方通訊社新華社的7篇系列述評為主要工程，目標是為中全會和中全會決定提前定位，以達致「凝聚信心和力量」。但也透露出即將通過的決定的主要內容，即把堅持中共黨的領導定為「全面深化改革的根本政治保證」，「全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度」、未來要推進的定名「深層次改革和高水平開放」等等。

而未受外界注重，在中共黨內相當關注的是3個看點，首先叫做大勢分析。中共所有重要政治會議都有1個內外形勢分析的環節。這個大勢分析將在習近平向大會作的工作報告中提出，全會預計有半天時間來討論工作報告，其中重點是統一對內外大勢的認識。

第二個看點是人事議程。2中全會後被抓起來的、被免官職的中央委員、候補中央委員，按程序要由大會作出決定免去中央委員會的職務，有的是追認之前中央政治局作出的決定。這個程序中的關鍵，在於要向中央全會公布他們的罪狀或問題，比如前國防部長李尚福到底犯了甚麼罪？前外交部長秦剛到底有甚麼問題？都得有個交代。

第3個看點在備受關注的經濟，這也是主事者有意透過全會來統一黨內認識的。今次中共全會前，經濟界有很多分析猜度，但可能多數押錯寶，他們沒有注意到有個刻意安排的「會前會」，即總理李強 突然召開的「經濟形勢專家與企業座談會」。

通常這個座談會在有關經濟工作的會議前召開，但今次召開，純為三中全會，目的是要釋放對經濟形勢的定論，即1是透過參會專家之口，說的「儘管宏觀經濟面臨諸多挑戰，但政策效果正逐步顯現，市場積極因素正逐步匯聚」；1是由李強親口說出：「需全面、真實地掌握當前狀況，並鼓勵企業多反映真實情況，多提出務實建議」，以及「影響經濟增長的因素目前較為複雜，經濟運行中的困難問題需要下大力氣才能解決，期望進一步有效實施宏觀政策，持續努力，形成合力，提升政策執行效能，以促進未來的健康發展。」

中共決策層 無救市打算

這意味著，中共決策層在3中前，沒有認為經濟有大問題，也不可能有重大政策調整去「救市」。