百度自動駕駛計程車跑進廣州 再掀搶司機飯碗熱議

百度旗下的自動駕駛計程車「蘿蔔快跑」業務在中國快速擴張。圖為汽車測試員在做自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑路測前準備工作。新華社

百度 旗下的自動駕駛計程車「蘿蔔快跑」業務在中國快速擴張，據報導，「蘿蔔快跑」已跑進了廣州街頭，很多計程車及網約車 （網路叫車）司機擔心會被搶飯碗。有網約車司機批評「蘿蔔快跑」目前的價格優勢是「資本在背後進行補貼」。

百度旗下的自動駕駛計程車「蘿蔔快跑」近期頻頻登上中國社群平台熱搜，關於安全、費用、搶司機「飯碗」等問題引發網友討論。

綜合中國媒體金羊網、第一財經及南方都市報12及13日的報導，已在武漢 大規模投入服務的「蘿蔔快跑」已跑進了廣州街頭，在黃埔區科學城等部分地區投入服務，運營時間為早上7時至晚上11時。系統有規定的上下車點，停車不能超過3分鐘。指定上下車點超過300個。

與武漢「蘿蔔快跑」屬全自動無人駕駛計程車不同，廣州市的試點測試車輛內會有一名安全員。根據「蘿蔔快跑」的客服人員表示，目前會根據不同城市的情況及規模，投放不同車輛進行測試及運營；目前「蘿蔔快跑」在廣州沒有提供全自動無人駕駛車輛。

報導引述有網友在社交媒體上分享，廣州的「蘿蔔快跑」7.1公里只要人民幣4.99元（下同，約68美分），但也有網友留言表示，等搶占市場後可能漲到50元。

據報導，「蘿蔔快跑」的價格比傳統網約車低很多，大約是後者的1/4到1/3，這可能與「蘿蔔快跑」正處於推廣期有關。

有中國記者在廣州試乘「蘿蔔快跑」，下訂單後要等23分鐘才有車，整個車程6.8公里，耗時23分鐘，起步費為16元，里程費21.76元，合共37.76元，扣除廣州優惠活動折扣30.59元，只需付7.17元。與其他網約車平台比較，相同起始點車程約6.1公里，預估車費17至22元，預計耗時25分鐘。

近日有消息稱，「蘿蔔快跑」在武漢的訂單量暴增，個別車輛單日最高訂單超20張，達到傳統計程車司機平均日單量水平。

一名北京網約車司機表示，2、3年前一天有20張訂單不算多，但到了今年，這只是行業的平均水平，最近7天他只有3天每天有超過20張訂單，其他時候只有16至17張。

報導指出，作為目前重要的「就業蓄水池」，網約車行業吸納了大量就業。截至今年4月30日，全中國349家網約車平台，共發放網約車駕駛員證696.4萬本。另據中國交通運輸部2021年數據，中國計程車數量約有139.13萬輛。

按照每輛車配備2名司機計算，中國大約有280萬計程車司機。「蘿蔔快跑」的低價，就是觸痛很多網約車或計程車司機的首要因素，令他們擔心會被搶飯碗。

報導表示，很多網約車司機認為，「蘿蔔快跑」目前的價格優勢是「資本在背後進行補貼」。中國新聞周刊就定價機制向百度求證，對方並未正面回應。不過業內普遍認為，雖然不排除平台補貼的可能，但更重要是科技創新帶來的成本優化。

「蘿蔔快跑」是百度2021年推出的自動駕駛出行服務平台，提供沒有駕駛在車內的網約車服務，已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、烏鎮等中國11個城市開放載人測試，並在北京、武漢、重慶、深圳、上海5個城市推出了全無人自動駕駛服務，正式投入商用。