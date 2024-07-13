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加強備戰？解放軍引導官兵投入作戰所需體能訓練

中國新聞組／即時報導
圖為中國邊防部隊以舉圓木訓練官兵體能的資料照。（中新社）
圖為中國邊防部隊以舉圓木訓練官兵體能的資料照。（中新社）

中共解放軍報13日在頭版報導，為鞏固深化軍體訓練內容改革成果，推動建立現代化訓練模式，實現軍體訓練由以「健康體能」為主向以「戰鬥體能」為主轉變，中共中央軍委訓練管理部根據中央軍委關於構建新型軍事訓練體系的總體部署，已統籌組織新編修《軍事體育訓練大綱（試行）》在全軍開展大範圍試訓。

報導稱，解放軍現行《軍事體育訓練大綱》自2018年2月發布施行以來，對規範部隊軍體訓練、打牢戰鬥力建設基礎發揮了重要作用。面對新的形勢和要求，中共中央軍委訓練管理部組織軍地相關領域權威專家，吸納現代體能訓練理念、汲取部隊探索實踐成果，遵循「向戰為戰、體系優化、創新驅動、簡明實用」的基本原則，歷經四年研究論證和局部試點，形成新編修《軍事體育訓練大綱（試行）》。

解放軍報指出，新編修《軍事體育訓練大綱（試行）》在體例結構上，設置基本知識、基礎體能、戰鬥體能、實用技能四個板塊，改進技術動作、優化調整內容，利於部隊按需選擇、科學組訓。

在訓練考核中，進一步細化明確各類人員考核內容，規範傷病人員緩考、替代課目考核、免考由機關訓練和衛生雙部門審批的標準組織流程，便於部隊操作執行。

在成績評定上，調整基礎體能單課目上限100分封頂，明確部隊人員軍體成績包括戰鬥體能和實用技能課目成績，解決盲目追求單課目高分造成體能素質不均衡、動作變形、考風不實、引發傷病等問題，「引導官兵將更多精力投入作戰所需的綜合身體能力訓練」。

報導表示，中共中央軍委訓練管理部將結合此次試訓，同步推進創新發展組訓方法、編寫製作訓練教材、驗證完善管理規定、培養組訓管理人才等配套工作，接續組織專家組成員赴部隊跟訓指導，研究解決試訓過程中重難點問題，為全面按新大綱施訓打牢堅實基礎。

中共 解放軍

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