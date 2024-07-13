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拜登簽署促進解決藏中爭議法案 中：違背美一貫立場

記者陳湘瑾／即時報導
圖為6月23日，西藏精神領袖達賴喇嘛抵達紐約下榻飯店時，大批信眾與藏人在場恭迎。（路透）
圖為6月23日，西藏精神領袖達賴喇嘛抵達紐約下榻飯店時，大批信眾與藏人在場恭迎。（路透）

美國總統拜登12日簽署「促進解決藏中爭議法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），其中聲稱美國政府從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場。中國外交部發言人13日對此回應稱，該法案違背美國政府的一貫立場和承諾，敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾。

根據白宮12日發布的新聞稿，拜登表示，將繼續呼籲中華人民共和國在不設前提的情況下恢復與達賴喇嘛或其代表的直接對話，以尋求解決分歧，並達成西藏問題的協議。拜登在文中也指出，「該法案並未改變美國長期以來的兩黨政策，即承認西藏自治區和中國其他藏區是中華人民共和國的一部分——該政策決定屬於我認可外國國家及其領土範圍的權限。」

中國外交部發言人13日以答記者問的形式發布新聞稿，提問表示「促進解決藏中爭議法案」炒作達賴集團所謂「大藏區」概念，要求美政府及「西藏事務特別協調員」反擊中國政府「涉藏虛假信息」。拜登總統同時發表聲明稱，該法案沒有改變美國兩黨長期以來的政策，即承認西藏自治區和中國其他藏區屬於中國的一部分，詢問中方對此有何評論。

中國外交部發言人表示，所謂「促進解決藏中爭議法案」違背美國政府的一貫立場和承諾，違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

新聞稿另指出，西藏自古就是中國一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。西藏社會當前大局安寧和諧，經濟運行持續向好，民生福祉保障有力，不斷開創長治久安和高質量發展的新局面。任何人任何勢力妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀都是絕不會得逞的。

中國外交部最後呼籲，敦促美方以實際行動恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾，不得實施上述法案。如美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

拜登 華人 白宮

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