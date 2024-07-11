華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

華為搶進ERP市場。(路透)

華為 搶進ERP市場，日前拿下中廣核公司一筆人民幣2,000萬元訂單，這是中廣核公司的新一代ERP產品預研技術支持服務專案，儘管這個訂單的金額在大型企業ERP項目中並不算太大，但卻是華為搶進ERP市場的第一個客戶，引起業界關注。

一位業內人士透露，中廣核的ERP專案，華為去年就已經在做了，因為ERP產品從預研到規劃、研發，再到小規模打磨，大規模驗證，然後再推向市場，需要一個生產週期。現在華為這個大單本質上還是一個原型驗證的階段，距離大規模的商用其實還有比較遠的路要走。

華為公司高級顧問田濤等人撰寫的《華為MetaERP替換的奇跡》一文中描述了華為MetaERP （Meta是指超越的意思，跟臉書 無關）艱辛的研發過程。

華為ERP原本用的是Oracle，自從被美國制裁後，華為ERP系統遭遇斷供停止服務，公司生存受到嚴重威脅。華為一度想採用國產套裝軟體替代，也進行測試和驗證，但由於華為全球業務場景過於複雜，大陸廠家的套裝軟體難以匹配，需要進行大量的定製化開發。

華為的ERP系統資料已積累到驚人的150T，而且，華為對ERP系統進行大量定製開發，代碼高達490萬行。在ERP系統週邊還有300多個作業系統，與ERP系統拉鍊式集成，頻繁進行資料交互，形成了一個錯綜複雜的龐大系統。

最終在2019年底，華為決定自研ERP，專案正式立項，並明確了總體目標：面向未來打造雲化、服務化的泛ERP架構，用3年時間完成新ERP主體建設，5年完成覆蓋。根據華為披露的資訊，ERP專案共設立了12個子項目組，投入1,800人，高峰期有3,000多人。

經過三年多的艱苦奮戰，這個被比喻為「強渡大渡河」（中共萬里長征中在四川的一次突圍戰役）的項目在華為主力業務上線使用，覆蓋華為公司100%的業務場景和80%的業務量，並用15個小時完成了全球88家子公司的大規模切換，經歷了月結、季結和年結的考驗，實現了零故障、零延時、零調帳。

華為ERP項目的總負責人、華為CIO陶景文說：「這相當於邊開飛機，邊換發動機。」

不過，華為在去年底開始縮小MetaERP團隊的人數，各個業務線重新接收這些人。MetaERP之所以今年人數會降下來，一方面是華為自身的ERP替代已經告一段落，全部業務已經完成了遷移；另一方面，面向外部客戶還在產品化階段，並沒有大規模鋪開，還需要比較長的時間。

此前有消息稱，MetaERP這兩年主要做少數幾個客戶。目前看來，中廣核是其中一家，但其他客戶尚未披露。

另外一個重要的外部因素是，ERP是一個非剛性市場。相比於晶片 、作業系統和資料庫等關鍵基礎設施，ERP雖然也重要，但相對而言，緊迫性沒有這麼強烈，而且ERP的更換往往會經歷數年的週期，非常漫長。