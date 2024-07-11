重慶暴雨 墊江縣災情慘重已致6死

重慶市長壽區雲台鎮一帶11日淹水的景象。新華社

中國重慶市昨天迄今持續降下暴雨 ，單日最大雨量達363.2毫米，陸續傳出災情。其中，墊江縣出現土石流沖毀房屋，部分區域淹水深達2公尺；截至下午1時50分，已造成6人死亡，近7000人受災。

綜合央視新聞、上游新聞等陸媒報導，重慶昨天早上迄今持續降下暴雨，10日7時至11日7時，25個區縣的434個雨量站達暴雨，最大雨量363.2毫米，最大小時雨量88.8毫米。

報導指出，重慶長壽區等地出現河水倒灌、房屋被淹等情況；墊江縣澄溪鎮、裴興鎮、三溪鎮等20餘個鄉鎮（街道）出現嚴重淹水，部分道路被淹沒，低窪地帶居民被困；澄溪鎮部分路段積水深達2公尺，當地正展開緊急搶險救援。

墊江縣防汛救災指揮部下午通報，截至11日下午1時50分，墊江縣有4人因地質災害死亡，2人溺水死亡。

墊江官方稍早通報，截至11日7時，此次豪雨導致澄溪鎮、裴興鎮等14個鄉鎮、6985人受災，房屋倒塌5間。其中杠家鎮龍泉村一山體滑坡沖毀房屋基腳導致房屋垮塌，3人失聯；黃沙鎮永進社區一房屋邊坡垮塌，致1人死亡。

據報導，10日晚上10時至11日7時，墊江縣最大降雨量達254.6毫米，為墊江有氣象記錄以來最大單日降雨量。

重慶官方下午通報，受暴雨影響，梁平區龍勝鄉、明達鎮、安勝鎮等地區也出現淹水災情，當地緊急轉移被困民眾。

根據氣象預報，重慶未來3天繼續下雨，部分地區仍有豪雨，災情恐將繼續擴大。