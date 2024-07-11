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南海仲裁8周年前夕 中國報告重申絕不承認裁決

中央社台北11日電
圖為中國船隻在南海美濟礁活動。路透檔案照片
圖為中國船隻在南海美濟礁活動。路透檔案照片

菲中南海爭議裁決將屆滿8周年，中國研究單位今日發布報告再次批駁南海仲裁案，強調不會承認該判決，並稱其他國家將該裁決奉為圭臬，試圖攪動南海局勢，挑撥中國與東協國家關係。

中國華陽海洋研究中心、中國南海研究院和中國國際法學會聯合撰寫的報告「南海仲裁案裁決再批駁」今日發布。該報告梳理了南海有關爭議問題，並分析南海仲裁案裁決在歷史性權利、島嶼地位等問題上的法律解釋和適用與事實認定問題。

該報告重申中國官方一貫論述，表示中方不會承認且反對任何基於仲裁裁決的主張或行動，南海仲裁案違背國際仲裁的慣例和普遍實踐，且違背「國家同意」原則。

該報告解釋，認為仲裁庭大幅提高「島嶼」的認定標準門檻，執意裁定為「岩礁」，連太平島也不例外。

報告表示，近年來個別域內外國家仍將非法無效的南海仲裁案裁決奉為圭臬，反映個別域內國家試圖坐實裁決、強化單方面主張的戰略誤判，也反映一些域外力量攪動南海局勢、挑撥中國與東協國家關係的險惡用心。

報告提到，中國主張與直接有關的當事國，透過談判公平解決南海海洋劃界問題。在劃界問題最終解決前，各方應保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動。

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