我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

月初剛發生幼童被擄 香港再傳學童疑遭講普通話女子跟蹤

香港特派員李春／香港即時報導
香港今年7月3日發生一名3歲男童光天化日下在商場內遭人掩嘴擄走，家人被勒索66萬個泰達幣。圖為香港警方4日救回人質及逮捕兩名涉案女子後，召開記者會說明整起事件。（中通社）
香港今年7月3日發生一名3歲男童光天化日下在商場內遭人掩嘴擄走，家人被勒索66萬個泰達幣。圖為香港警方4日救回人質及逮捕兩名涉案女子後，召開記者會說明整起事件。（中通社）

繼月初香港新界將軍澳發生男童綁架案後，香港再出現疑似企圖拐帶兒童案，香港粉嶺一間幼稚園學童，9日在公園內被可疑大陸女子跟蹤，校方得悉事件後即日發通告，提醒家長小心看顧子女，警方10日派出制服警察及便衣探員在附近加強巡邏。

事發9日下午，粉嶺祥華邨一間幼稚園有K1級學童在公園玩耍，疑被一名操普通話的女子跟蹤。網上圖文顯示，粉嶺基督教香港信義會祥華幼稚園向家長發通告，指有家長分享在9日中午放學時段，發現一名操流利普通話女士形跡可疑，在粉嶺中心對開的公園徘徊，然後一直盯著及跟隨其中一位K1孩童玩耍。

校方通告說，幸好家長及時發現及喝令該名女士，隨後該女子悄悄與遠處的另一名男子離開。校方指家長們擔心區內出現誘拐集團。呼籲父母們接送學童時，要加倍小心看顧，切勿放任讓子女自行走動。

據報校方說家長擔心區內出現誘拐集團，已將事件通知香港教育局等相關部門，香港警方警民關係組亦跟進事件，10日已派警員在附近一帶巡邏。

此前7月3日，一名三歲男童在香港新界將軍澳廣場被擄走，事後綁架犯使用Telegram勒索男童父母等值500萬港元的泰達幣（USDT），警方隨後救出男童並拘捕兩名女子。

香港警方事後證實，案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查，已在4日清晨成功救出被綁男童，並拘捕兩名涉案人士，案中兩名被捕女子均為38歲及報稱無業，一人持有香港身分證，一人持大陸往來港澳通行證，不排除有人因財務問題犯案。

香港 教育局

上一則

上海AI展尷尬一幕 主持人要求女機器人跳芭蕾 連6次被拒絕

下一則

反駁布林肯 北京：俄製武器西方零件多來自美企

延伸閱讀

中國簽發「非中國籍港澳永久居民」通行證 嘉惠30萬人

中國簽發「非中國籍港澳永久居民」通行證 嘉惠30萬人
錢小豪暴瘦18kg還剃髮 現身澄清「我很健康」

錢小豪暴瘦18kg還剃髮 現身澄清「我很健康」
外籍港人辦內地通行證10分鐘搞定 開辦首日申領踴躍

外籍港人辦內地通行證10分鐘搞定 開辦首日申領踴躍
舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使

舊金山大學生到中國訪學 布里德歡送：盼成為形象大使

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人
「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了