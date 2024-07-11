北約控中國支援俄 北京：俄製武器零件72%出於美國

中國外交部發言人林劍11日指出，俄製武器72%的西方零部件來自美國公司，「不知美方對此作何解釋？」（路透）

北約 華盛頓宣言公開指控中國支持俄羅斯的軍事行動，認定其為「關鍵支持者」，而中國駐歐盟 使團、駐美國使館駁斥，中國外交部發言人林劍表示，俄制武器72%的西方零部件來自美國公司，「不知美方對此作何解釋？」

中國外交部11日記者會上，林劍表示，烏克蘭 危機爆發之初，美方就造謠「中國向俄提供軍事支援」，但迄未給出任何實質性的證據，連美軍的負責人也坦承，中國並未在衝突中向俄提供軍事援助。他指出，有資料顯示，俄羅斯進口武器零部件和兩用物項超過60%來自「美西方」；被烏克蘭摧毀的俄方裝備95%的關鍵零部件也來自西方；俄製武器72%的西方零件來自美國公司，「不知美方對此作何解釋？」

林劍還提到，美國及其盟友至今沒有中斷對俄貿易，去年對俄貿易額高達1300多億美元，占俄外貿的18%。世界上大多數國家也沒有參與對俄制裁或中斷對俄貿易。「美方的鍋甩不到中國頭上。美國一邊出台大規模的援烏法案，一邊無端指責中俄的正常經貿往來，這是赤裸裸的虛偽雙標」。

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林劍重申，中國不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，「我們從不拱火澆油，借機漁利，更不會向衝突任何一方提供武器，這一立場一貫明確」。

林劍強調，在烏克蘭問題上，北約鼓吹「中國責任」毫無道理，用心險惡。他指控「北約在沒有任何證據的情況下持續散布美國捏造的虛假資訊，公然抹黑中方，挑撥中歐關係，破壞中歐合作」，「奉勸北約反思危機根源和自身行徑，認真傾聽國際社會的正義聲音，以實際行動推動局勢緩和」。

對於北約的表態，中國駐歐盟使團發言人表示，相關內容「充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，已向北約方面提出嚴正交涉，並說中國不是烏克蘭危機的製造者，中國核心立場就是勸和促談、政治解決。該發言人還敦促北約「安分守己，恪守北大西洋區域防禦性組織定位，不要做亞太地區和平穩定的攪局者，不要淪為某些大國的維霸工具」。

中國駐美使館則表示，反對在北約文件中提到中國是「威脅」，並認為北約應該停止對其提出毫無根據的指責。該使館表明，誇大「中國威脅論」是完全沒有用的。中國強烈反對北約國家利用地區熱點問題詆毀中國並引發新冷戰。