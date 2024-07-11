美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

央視新聞表示，中國10日於上海機場移交一位逃犯給美國。圖為上海浦東機場。（中新社）

中國與美國近期在執法上仍持續合作，除了6月美國向中國遣返 2名逃犯，中國也已於10日向美國遣返1名逃犯。

據央視新聞消息，7月10日應美國執法部門請求，中國警方在上海浦東國際機場將在美涉嫌性侵兒童犯罪的美籍紅通逃犯斯科特移交美方，由美國國務院外交安全局押解回國。

2014年5月，該逃犯因涉嫌性侵兒童犯罪被美國執法部門通緝。2018年10月，國際刑警組織對其發佈紅色通報。應美方請求，中國公安機關對該逃犯開展縝密偵查，最終鎖定其下落並依法予以羈押。「經調查，排除該逃犯在中國境內有涉嫌性侵兒童的犯罪行為」。

消息指出，這是繼今年6月美國向中國遣返2名涉嫌嚴重刑事犯罪的逃犯後，雙方執法部門又一合作成果。

中國公安部有關負責人表示，根據舊金山拜習會共識，雙方執法部門近期在禁毒、非法移民 遣返、追逃、打擊跨國犯罪等領域開展了系列務實合作。

此前，中國公安部長王小洪6月6日應約與美國國土安全部 部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視訊通話，王小洪表示，雙方應落實好兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，推動執法合作取得更多務實成果。

王小洪強調，「美方應高度重視中方關切，以實際行動體現應有誠意，為雙方合作注入正能量」，官方並指，雙方同意就禁毒和執法合作問題繼續保持溝通。

而在7月2日美國官方發布聲明指，上周末通過美國移民和海關執法局（ICE），美國國土安全部（DHS）派出一架遣返航班，將中國籍人員遣返回中國。此次遣返在與中國國家移民管理局的密切協調下進行，是2018年以來的首次大型包機遣返安排。美方將繼續與中國公安部和國家移民管理局進行協調，安排更多遣返航班。美方強調，美國與中國正在一道努力，「通過擴大執法努力來減少和阻止非正常情況移民並打擊非法人口販運」。