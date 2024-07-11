我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

記者廖士鋒／即時報導
央視新聞表示，中國10日於上海機場移交一位逃犯給美國。圖為上海浦東機場。（中新社）
央視新聞表示，中國10日於上海機場移交一位逃犯給美國。圖為上海浦東機場。（中新社）

中國與美國近期在執法上仍持續合作，除了6月美國向中國遣返2名逃犯，中國也已於10日向美國遣返1名逃犯。

據央視新聞消息，7月10日應美國執法部門請求，中國警方在上海浦東國際機場將在美涉嫌性侵兒童犯罪的美籍紅通逃犯斯科特移交美方，由美國國務院外交安全局押解回國。

2014年5月，該逃犯因涉嫌性侵兒童犯罪被美國執法部門通緝。2018年10月，國際刑警組織對其發佈紅色通報。應美方請求，中國公安機關對該逃犯開展縝密偵查，最終鎖定其下落並依法予以羈押。「經調查，排除該逃犯在中國境內有涉嫌性侵兒童的犯罪行為」。

消息指出，這是繼今年6月美國向中國遣返2名涉嫌嚴重刑事犯罪的逃犯後，雙方執法部門又一合作成果。

中國公安部有關負責人表示，根據舊金山拜習會共識，雙方執法部門近期在禁毒、非法移民遣返、追逃、打擊跨國犯罪等領域開展了系列務實合作。

此前，中國公安部長王小洪6月6日應約與美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）視訊通話，王小洪表示，雙方應落實好兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，推動執法合作取得更多務實成果。

王小洪強調，「美方應高度重視中方關切，以實際行動體現應有誠意，為雙方合作注入正能量」，官方並指，雙方同意就禁毒和執法合作問題繼續保持溝通。

而在7月2日美國官方發布聲明指，上周末通過美國移民和海關執法局（ICE），美國國土安全部（DHS）派出一架遣返航班，將中國籍人員遣返回中國。此次遣返在與中國國家移民管理局的密切協調下進行，是2018年以來的首次大型包機遣返安排。美方將繼續與中國公安部和國家移民管理局進行協調，安排更多遣返航班。美方強調，美國與中國正在一道努力，「通過擴大執法努力來減少和阻止非正常情況移民並打擊非法人口販運」。

遣返 非法移民 國土安全部

上一則

不願見到俄羅斯與北韓走近？中大使：樂見雙方發展關係

下一則

「王婆」重返開封 變「乾娘交友」

延伸閱讀

比網購更安全？德州、奧州雜貨店出現「子彈販賣機」引熱議

比網購更安全？德州、奧州雜貨店出現「子彈販賣機」引熱議
奧運籃球／美國男籃痛失防守大鎖 雷納德退出 冠軍後衛懷特頂替

奧運籃球／美國男籃痛失防守大鎖 雷納德退出 冠軍後衛懷特頂替
首見 特斯拉美國市占上季跌破五成

首見 特斯拉美國市占上季跌破五成
美國有線新聞收視慘澹 CNN裁員百人發展數位訂閱

美國有線新聞收視慘澹 CNN裁員百人發展數位訂閱

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利