我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

華裔家庭高低收入差19倍「冠亞裔」 最貧窮年均收僅1.05萬

中在南海再打環保牌：黃岩島媲美大堡礁 菲艦坐灘汙染仁愛礁

中國新聞組╱北京11日電
中國官方10日發布報告，強調由其掌控的黃岩島環境品質優，對比菲律賓坐灘軍艦對仁愛礁生態的破壞。圖為報告中黃岩島海域的水下作業。 (新華社)
中國官方10日發布報告，強調由其掌控的黃岩島環境品質優，對比菲律賓坐灘軍艦對仁愛礁生態的破壞。圖為報告中黃岩島海域的水下作業。 (新華社)

中國與菲律賓南海爭端又有新發展，中國官方發布報告，強調由其掌控的黃岩島「環境品質優」，還引述專家稱，黃岩島部分活珊瑚覆蓋度高，可媲美澳洲「大堡礁」，以此對比菲律賓「坐灘」軍艦對仁愛礁生態的破壞。這也是北京近期第二度在南海議題上打「環境牌」，效果有待觀察。

中國生態環境部昨發布「黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告」，稱是對黃岩島海域生態環境第一次「全面體檢」，結果顯示黃岩島海域珊瑚幼體補充量充足，每平方公尺珊瑚幼體超過5個，優於有關文獻記載的大堡礁等珊瑚幼體補充量水準。透過衛星遙感調查發現，從2012年至今，黃岩島珊瑚礁的礁體面積呈增長趨勢。

廣西大學廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室教授余克服表示，黃岩島東北部的活珊瑚覆蓋度相當高，平均覆蓋度為28.6%，這個數據實際上跟澳洲大堡礁是相當。

此次調查評估有若干新發現，首次實證黃岩島及周邊海域海水、沉積物和魚類體內均未檢出氰化物；首次得出黃岩島海域海漂垃圾汙染水準，其平均密度與國際上其他離岸海域相比處於較低水準。

此前中國官方於8日發布「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」，稱在菲律賓「坐灘」軍艦半徑400公尺內，礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積較2011年減少87.3%。

報告說，菲律賓軍艦長期在仁愛礁非法「坐灘」，已經嚴重破壞仁愛礁珊瑚礁生態，例如軍艦銹蝕破損導致的重金屬析出，艦上人員生活垃圾與汙水排放，還有菲律賓漁船和艦上人員在漁業活動中棄置的漁網、漁線，都對珊瑚礁生態造成了嚴重影響。

東南亞問題專家彭念指出，這次是拿出證據向國際社會表明，中國沒有破壞海洋生態，起到了撥亂反正、澄清事實的作用。

針對中方指控，菲律賓南海特別行動組聲明，反控中方對美濟礁等諸多島礁的珊瑚棲息地造成永久性的、不可挽回的破壞，聲明還引述美國戰略與國際研究中心說法指出，中國的建設活動損毀超過4600英畝的珊瑚礁。

中國外交部發言人林劍回應，中方一貫重視並採取切實措施保護南沙群島珊瑚礁系統和周邊海洋環境，再度要求菲方撤走「坐灘」軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態。

北京報告指出，菲艦坐灘汙染仁愛礁珊瑚礁生態，海域可見大量漁網、魚線和生活垃圾。(...
北京報告指出，菲艦坐灘汙染仁愛礁珊瑚礁生態，海域可見大量漁網、魚線和生活垃圾。(取材自央視新聞)
中國官方10日發布報告，強調由其掌控的黃岩島環境品質優，對比菲律賓坐灘軍艦對仁愛...
中國官方10日發布報告，強調由其掌控的黃岩島環境品質優，對比菲律賓坐灘軍艦對仁愛礁生態的破壞。圖為報告中黃岩島海域美麗的埃氏杯形珊瑚。 (新華社)

澳洲 東南亞

上一則

向歐盟提案加速電動車轉型 匈經長：不支持對中徵收反補貼稅

下一則

駁斥北約峰會宣言 中歐盟使團：不要做亞太和平穩定的攪局者

延伸閱讀

南海緊張 菲律賓空軍抵澳洲參加多國聯合軍演

南海緊張 菲律賓空軍抵澳洲參加多國聯合軍演
菲控中海警「怪獸船」恫嚇 美媒批大欺小 籲美挺身而出

菲控中海警「怪獸船」恫嚇 美媒批大欺小 籲美挺身而出
菲稱中海警「怪獸船」停泊菲專屬經濟區 欲恫嚇馬尼拉

菲稱中海警「怪獸船」停泊菲專屬經濟區 欲恫嚇馬尼拉
2名醫療器械業華人在菲律賓遭撕票 當地商人提3大疑點

2名醫療器械業華人在菲律賓遭撕票 當地商人提3大疑點

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口 中網友質疑85億人民幣修堤與「以沙堵堤」失誤

2024-07-07 02:40
女道士在網上秀出自己的清涼照片。(取材自X平台)

炒作？女道士敞開道袍「秀美胸」喊師兄們來切磋

2024-07-04 09:30
雙方發生撕扯。（視頻截圖）

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

2024-07-06 09:30

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
前妻瀕死失禁「見死不救」 港星郭晉安回應指出一關鍵點

前妻瀕死失禁「見死不救」 港星郭晉安回應指出一關鍵點