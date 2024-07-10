毒奶翻版？油罐車混食用油掀恐慌 網友喊「去香港買油」

新京報日前揭露運油業被揭不洗罐體送運完煤油便直接載食油。 新京報

中國油罐車裝運食用油亂象近日再度引發中國社會的食安恐慌，社群平台熱議此事，有網友號召「去香港 買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後最震撼的食安危機。

新京報日前披露業者以貨運油罐車運送食用液體的現象，曝光案例子都是油罐車運了煤製油後，不清洗罐體就直接運裝散裝食用油。據稱這種「混運」現象是「公開的祕密」，是運輸行業內普遍現象。

對此中國國務院 食安辦等多部門9日宣布召開專題會議研究，成立「聯合調查小組」徹查食用油罐車運輸環節有關問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲；同時舉一反三，組織進行食用油風險隱性專案排除。

Choice金融終端數據顯示，目前A股的調味品與食用油類股共有23家上市公司，類股內10多家上市公司的股價10日開盤即下跌，其中，中炬高新盤中一度跌停，京糧控股盤中最大跌幅一度超過7%。金龍魚10日盤中最大跌幅一度超過8%，股價再創歷史新低。截至午間收盤，股價為人民幣25.97元，跌幅為4.66%，公司總市值約為人民幣1408億元。

有博主9日發布影片稱，根據行車軌跡，核查涉事車輛曾送過貨的食用油企業，發現涉事車輛「3月24日到達過武漢益海嘉裡糧油工業」，「6月4日在陝西咸陽咸興路的金龍魚工廠卸貨」。

金龍魚10日就貨車軌跡一事回應稱，自查結果顯示，集團下屬各企業在散裝食用油安全運輸中均履行監管責任，對運輸車輛的專用資質、前續裝載、油罐清洗、油罐檢查等要求均進行嚴格落實。

小紅書等中國社群平台則出現「去香港買油」的話題，有網友提到「以後坐地鐵 去香港買油回來炒菜嗎？」還有人直言「卸完煤製油直接裝運食用油，怎敢成『公開的祕密』，大家去香港走起，買油！」

也有網友憶起當年的三聚氫胺奶粉事件，「很久以前三聚氫胺奶粉事件就夠讓人不敢相信了…現在似乎很多人都不把別人當人對待了」。

2008年中國爆發被稱為「毒奶粉」的奶製品污染「特大嚴重」食安事件，起因是許多食用三鹿集團奶粉的嬰兒出現腎結石，隨後三鹿集團奶粉被發現有化工原料三聚氫胺。據中國衛生部通報，截至當年12月底，累計報告患兒29.6萬人，住院治療5萬2,898人。