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傳中國監管機關 加強對四大會計事務所審查

記者謝守真／即時報導
路透引述知情人士指，中國財政部正在對四大會計師事務所（德勤、安永、PwC以及畢馬威）進行更加嚴格的審計工作審查。(路透)
路透引述知情人士指，中國財政部正在對四大會計師事務所（德勤、安永、PwC以及畢馬威）進行更加嚴格的審計工作審查。(路透)

中國不少企業近來面臨嚴重財務危機。路透引述3位知情人士稱，中國財政部正在對國際四大會計師事務所為本地公司所做的工作進行更加嚴格的審查，主要集中關注對金融公司、高槓桿企業的審計，如中國一些債台高築省分內質素欠佳的中小銀行、高負債國企或房企等。

知情人士透露，中國財政部正加強嚴格審查的部分，主要集中在德勤、安永、普華永道、畢馬威及其對一些金融公司和高槓桿公司的審計工作上。

報導指，有關上述的調查行動始於幾個月前，是在監管部門對中國恒大的「中介機構」進行調查之後展開，而「中介機構」是指會計師事務所、評級機構和其他金融服務提供商等單位。

知情人士再指，中國財政部對四大會計師事務所的審計工作進行例行檢查，但今年在近期的查察中，要求提供的文件比以往多得多，同時，這些會計師事務所被迫面對的質詢數量也大幅增加。

另，兩位知情人士則表示，中國財政部特別關注債台高築省分體質欠佳小銀行的審計工作。中國資產管理公司的審計工作也受到密切關注，對高槓桿國有企業和房地產開發商的審計也受到嚴格檢視。有分析認為，這與「中國監管機構最近承諾打擊財務欺詐、恢復對低迷股市信心的舉措相一致。」

先前，中國證監會於年初指控恒大地產2019年、2020年財務造假，令外界關注在有關年度出任中國恒大會計師事務所的PwC責任。截至目前，中證監仍未點名調查或指控PwC。不過，年內已有逾30家香港上市的股份決定停聘PwC，當中不乏中國國企。

此外，據彭博報導，由於涉及恒大財報弊端後，痛失不少中國國企客戶的PwC，傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。知情人士指，在PwC的北京、上海等地辦事處的不同團隊中，有至少100名員工被解僱。其中一名知情人士稱，有一支團隊一半以上的員工被解僱。

財政部 恒大 香港

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