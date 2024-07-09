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百度無人駕駛「蘿蔔快跑」武漢撞倒大媽 竟獲網友支持

記者林宸誼／即時報導
闖紅燈致被撞倒的大媽坐在「蘿蔔快跑」車頭前。(紅星新聞)
闖紅燈致被撞倒的大媽坐在「蘿蔔快跑」車頭前。(紅星新聞)

隨著智慧駕駛的推廣，中國部分城市開始測試，甚至推行無人駕駛上路運行。不過武漢7日就發生一起無人駕駛計程車造成的交通事故，撞倒一名闖紅燈行人，造成交通堵塞。

中國網友卻一面倒支持百度旗下的無人駕駛「蘿蔔快跑」，並稱武漢最遵守交通規則的就是「蘿蔔」。大媽常常闖紅燈，才是發生事故主因。

紅星新聞報導，有武漢網友7日在網路上發布一段影片，顯示有一名穿粉色上衣，騎電動腳踏車的大媽，被「蘿蔔快跑」撞倒，坐在「自駕計程車」前的街道上，交通警察已到場處理，造成現場交通一度堵塞。

事件引起網友議論，百度於8日下午發聲明，指事故發生於漢陽區鸚鵡大道與國博大道交匯路口，是車輛在綠燈亮起啟動之際，與一名闖紅燈人員發生輕微接觸。「事故發生後我司第一時間配合警方處置，並陪同送醫檢查。經檢查無明顯外傷，目前正在醫院進一步觀察和休息。」

過去武漢市民曾抱怨「蘿蔔快跑」，過度禮讓守規則，導致行車緩慢，阻礙了其他汽車。不過這次「自駕計程車」撞倒民眾事故，網友卻一面倒力挺「蘿蔔快跑」，因為不守規矩的是衝紅燈的騎電動單車的大媽。

「蘿蔔快跑」已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢等共11個城市開放營運，是全球最大的「自駕」服務供應商，當中武漢的「蘿蔔快跑」在今年已達到全城覆蓋，有約1000輛「自駕計程車」在全天營運。

武漢 自駕 百度

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