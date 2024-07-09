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中國油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架

記者賴錦宏/即時報導
中儲糧旗下食用油品牌金鼎的淘寶和京東旗艦店的大豆油、葵花籽油等產品已經下架，只有粟米油仍然有顯示，但顯示無貨。（京東商城網）
中儲糧旗下食用油品牌金鼎的淘寶和京東旗艦店的大豆油、葵花籽油等產品已經下架，只有粟米油仍然有顯示，但顯示無貨。（京東商城網）

中國官媒揭露油罐車食品類液體和化工液體運輸混用，並且不洗罐，即是說，剛運送完煤油的車，下一刻可能已滿載食用油送給買家。報導涉及的兩間龍頭企業中儲糧及匯福糧油已陷入中國輿論漩渦中。

中儲糧旗下食用油品牌金鼎的淘寶和京東旗艦店的大豆油、葵花籽油等產品已經下架，只有粟米油仍然有顯示，但顯示無貨。

據財聯社和金融界報導，9日上午，匯福糧油在京東的旗艦店商業頁面還有6款以上的食用油產品，目前該店僅剩下一款產品，且無貨。

中儲糧早前回應稱，公司在7月2日要求下屬油脂公司開展排查的基礎上，從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查。匯福糧油集團表示，相關部門已對此事進行調查，公司正在等官方通報，「（報導中的）油罐車不是我們單位的油罐車，涉及匯福品牌的油沒有任何質量問題。」

稍早中國官媒曝煤油罐車運食用油，中儲糧等涉事公司對外宣布開展排查。除了前述兩大品牌之外，多間A股上市公司產品受波及。其中，西王食品今日A股跌幅最大，收跌3.69%。

金龍魚表示，公司對食用油運輸有嚴格監管，貫徹執行有關法律法規對食用油運輸的相關規定，並制定了集團性管理制度，旗下各工廠嚴格落實執行。食用油運輸工具須按中國《食用植物油散裝運輸規範》要求，以確保產品品質安全。此事件對其沒有影響。

京糧控股則表示，已在相關子企業開展自查，經全面評估，不存在此類情況，公司相關子企業均滿足中國《食品安全法》《GB/T 30354-2013食用植物油散裝運輸規範》等相關法律法規中關於食用油運輸的相關要求。

中儲糧作為中國國有大型企業，卻連自家的食用油都管不好，引起了不少網友的吐槽。對此有中國網友直言：「如果連自家食用油都管不住，那這還叫中儲糧嗎？」

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