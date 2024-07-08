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武漢藏「寶島公園」周邊台北路高雄路 台青感覺時空穿越

記者陳政錄／武漢即時報導
武漢「寶島公園」內的「龍虎塔」。記者陳政錄／攝影
武漢「寶島公園」內的「龍虎塔」。記者陳政錄／攝影

大陸近年積極推動對台融合發展，在各地添加「台灣元素」。在武漢市江岸區，就有一個公園被命名為「寶島公園」，還仿建了高雄「龍虎塔」，周邊更有台北路、苗栗路、高雄路等地名，成為當地用以佐證「兩岸融合發展」的指標。在武漢發展的台青坦言，會有穿越時空的感覺，但也認為相當親切，並指大陸市場廣，適合可規模化發展的業態，而武漢位於交通中心，具有一定優勢。

寶島公園和「台北路」位於武漢江岸區，前者於1997年建成開放，後者於1984年從「安定路」改名為「台北路」。

據武漢市地方志編纂委員會辦公室副主任吳明堂表示，該地區在1949年前後，有不少台灣人到此落腳，或湖北人前往台灣，並成立了同鄉會等，後在1984年大陸推動改革開放時，招商引資成為重要工作，因此，在當地政協委員建議下，改名為台北路。

他說，此舉創大陸以台灣地名命名道路首例，後陸續擴充，並引入台資、台胞來此發展，目前，除了基隆和南投外，其他所有縣市在武漢都有相應的地名。另一方面，位於台北街道街區中的寶島公園，因公園的湖心島形似寶島台灣而得名，並仿建了高雄市蓮池潭的龍虎雙塔，象徵兩岸融合發展。

來自高雄，於保險諮詢服務領域創業的Dreamers企業諮詢創辦人張立綸坦言，看到寶島公園、龍虎塔覺得相當親切，且武漢有一元路、二耀路、三陽路等，高雄也有「一心到十全」，有時會讓他有穿越時空的感覺。

對於在陸發展過程，他認為，大陸不缺好產品，但缺好的服務，尤其諮詢服務，例如很多人不曉得買了什麼保險、怎麼申請理賠，同時，大陸14億人口中，有三成的人可能是缺乏保障的，因此提供相應解決方案，成為他創業的切入點。

武漢力翰科普發展有限公司董事長吳志榮曾在台北市教育局工作，2015年赴陸創業，主要為大陸中小學提供科學教育課程服務，目前與大陸62個城市、3,000多所中小學建立合作關係，也因此躲過近年大陸教育「雙減」，對課外教育培訓行業的衝擊。他認為，武漢九省通衢，是大陸交通地理位置的中心點，加上當地政策，和武漢有多所大學的教育資源，是公司落腳的原因。

翔和口腔總經理陳敏惠說，武漢地區氣候環境，人文素養，居民熱情及友善，均與台灣相仿，是她和家人決定到武漢發展的原因，因家族成員多從事口腔醫學專業，三個兒子在2018年赴陸研讀相關科系後，已在武漢開設口腔診所。

1984年，武漢的「安定路」改名為「台北路」後，帶動當地周邊路名的一系列更改。記...
1984年，武漢的「安定路」改名為「台北路」後，帶動當地周邊路名的一系列更改。記者陳政錄／攝影

武漢 保險 教育局

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