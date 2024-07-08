研究：中國百歲以上人口11.9萬人 居全球之冠

中國學界日前發表研究論文指出，2020年中國100歲以上的老年人口達11.9萬人，正式超越美國，成為全球100歲以上老年人口最多的國家。但報告強調，中國雖因此邁入「長壽大國」，但距離「長壽強國」仍有較大空間。

界面新聞報導，近日在中國國家一級人口學核心期刊「人口研究」發表、由中國人民大學人口與健康學院教授杜鵬和博士生吳賜霖撰寫的論文指出，2020年全球共有18個國家的100歲以上老人數量超過5000人，可算是「長壽大國」。

其中，2020年中國的100歲以上的老人數量達約11.9萬人；第2、3名依序是美國的8萬人及日本 的7.95萬人，但2023年日本已達8.7萬人，超越美國的8.3萬人；至於

2020年第4至10名依序是印度、法國、英國、德國 、俄羅斯、韓國、南非。

論文指出，根據聯合國 發布的「世界人口展望2022」數據顯示，2020年全球100歲以上老人數量約有57.9萬人，依此計算，中國100歲以上老人數量即占全球的1/5。

但以100歲以上人口占總人口的比例來看，中國卻依序落居日本、法國、英國、美國、德國、韓國之後，為每10萬人中8.43人；而居冠的日本多達63.04人，法國為33.49人，英國為26.09人，而排名中國前1位的韓國為16.29人。

論文指出，中國100歲以上的老人數量，已從3.6萬人成長到2020年的11.9萬人，增幅2.3倍。依上述聯合國資料估計，中國2050年100歲以上老人數量將直逼50萬人，每10萬人中將達37.18人。因此，未來至少25年內，中國100歲以上老人數量將有很大的成長空間。

這篇論文認為，中國雖是全球百歲老人最多的國家，但這在很大程度上是來自中國龐大的人口基數。若以百歲老人占總人口比例而言，中國與上述已開發國家仍存在一定差距，距離成為「長壽強國」還有較大進步空間。

從性別上看，2020年各國100歲以上老人均以女性占多數。其中，中國為70.4%，美國78.1%，日本88.5%，中國100歲以上老人的性別比例反較美、日均衡。