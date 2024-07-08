搶司機飯碗？北京市擬支持自動駕駛計程車

北京市準備支持自動駕駛跑網約車，料將對網約車司機造成衝擊。(路透)

北京日報報導，北京市經信局近期就《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》對外徵求意見。意見稿內容稱，北京市擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車 、汽車租賃等城市出行服務。而外界也擔憂此舉將對網約車從業人員造成衝擊。

市經信局相關負責人指出，北京市將通過立法重點解決特定區域自動駕駛汽車創新活動面臨的主要問題，在堅守安全底線的基礎上，為L3級及以上自動駕駛汽車市場主體提供清晰、透明、可預期的制度規範。

「目前，北京高級別自動駕駛示範區累計為31家測試車企發放了道路測試的牌照，自動駕駛測試的里程超過2800萬公里。」前述負責人稱。

據了解，北京自動駕駛示範區已經有自動駕駛「出租車 」開始無人化測試，安全員從主駕駛逐步過渡到副駕駛、後排和車外遠程。此次徵求意見稿明確，利用自動駕駛汽車開展創新活動，按照國家有關規定配備駕駛人或安全員。而自動駕駛安全員可以是遠程配備。

自動駕駛立法的關鍵點在於事故的責任歸屬，該意見稿指出，如果自動駕駛汽車發生故障或者發生交通事故，車內有駕駛的，駕駛應當立即停車，保護現場；造成人身傷亡的，駕駛應當立即搶救受傷人員，並迅速報警。車內無駕駛的，遠程安全員應當立即報警。

此外，車輛在自動駕駛系統功能未啟動狀態下發生道路交通事故的，按照現行規定承擔責任；啟動狀態下發生道路交通事故造成人身傷亡、財產損失的，屬於自動駕駛汽車一方責任的，由車輛所有人、管理人承擔賠償責任。