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比前幾任晚 中國總理李強今向英國新首相致賀電

記者謝守真／即時報導
在英國工黨贏得大選並組閣2日後，中國國務院總理李強7日致電施凱爾祝賀他就任英國首相。（路透）
在英國工黨贏得大選並組閣2日後，中國國務院總理李強7日致電施凱爾祝賀他就任英國首相。（路透）

英國工黨4日在大選中取得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政後，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為英國首相入主唐寧街10號。中國國務院總理李強7日致電施凱爾祝賀他就任英國首相，並指中國「高度重視」中英關係，兩國加強協調合作，符合雙方利益，也有利於國際社會團結應對全球挑戰。

據新華社，李強表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，兩國加強協調合作，符合雙方利益，也有利於國際社會團結應對全球挑戰。中國政府高度重視中英關係，願同英國新一屆政府一道努力，鞏固政治互信，擴大互利合作，密切人文交流，助力各自經濟社會發展，共促進世界和平、穩定、繁榮。

路透指出，英國國會大選5日結果出爐，工黨取得下議院412席的壓倒性勝利，結束保守黨14年的執政。工黨黨魁施凱爾按當天慣例前往白金漢宮晉見英王查理三世（King Charles III），正式任命為新任英國首相。

值得一提的是，此次中國的賀電相較前幾任英國首相而言，明顯略為延遲。

英國的前兩任首相，包含2022年9月6日就任的特拉斯（Liz Truss）、同年10月25日就任的蘇納克（Rishi Sunak）、中國官媒新華社都是隔日就發布時任中國總理李克強的賀電。

李克強在與特拉斯的賀電表示，中英關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益。中國願同英方在相互尊重、平等互利基礎上，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠；而在與蘇納克的賀電中，李克強則指出，雙方同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，兩國具有廣泛共同利益。中國願同英方秉持相互尊重、平等互利的原則，推動中英關係健康穩定發展，造福兩國人民，促進世界和平、穩定與發展。

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