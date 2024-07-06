王毅：上合峰會各國領導人都欽佩習近平的高瞻遠矚

上海合作組織成員國元首理事會第24次會議4日在哈薩克首都阿斯塔納舉行。（新華社）

中國國家主席習近平 6日下午結束出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議並對哈薩克 、塔吉克的國事訪問後，乘專機回到北京。中國外長王毅 隨後對中國媒體總結習近平此行成果表示，各國領導人都高度評價新時代以來中國取得的全方位偉大成就，由衷欽佩習近平的「高瞻遠矚和全球視野」，表示希望學習借鑒中國治理經驗，加快自身現代化進程，

央視新聞報導，在習近平此次出訪行程結束之際，王毅向隨行記者介紹此訪情況。王毅說，「仲夏時節，習近平主席開啟中亞之行。這是黨的二十大後我國最高領導人再次出訪中亞，對引領上海合作組織發展方向、深化中國同地區國家睦鄰友好、推動周邊命運共同體建設走深走實具有重要意義」

王毅表示，「5天4夜裡，習近平主席不辭辛勞，出席了30餘場重要活動，多雙邊相結合，政經文全覆蓋，既有老友暢敘，也有新朋相識」；「習近平主席對上海合作組織未來發展提供戰略引領，彰顯了大國大黨領袖風範和崇高威望」。

王毅指出，此行各國領導人都明確表示恪守一個中國原則，反對一切形式的台獨，支持中國政府為實現國家統一所作努力，認為沒有任何勢力可以阻擋中國實現國家統一的大勢。