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炎夏如何替城市消暑？新研究曝光「1秘招」降溫

太熱了 中國多家飲料品牌開賣冰塊杯熱銷

記者陳湘瑾／即時報導
在中國，冰杯熱銷。（圖／取自觀海新聞）
在中國，冰杯熱銷。（圖／取自觀海新聞）

隨著天氣越來越熱，一次性可食用冰杯（冰塊杯）正出現在越來越多中國超市和便利商店，飲品領導品牌農夫山泉和茶飲連鎖巨頭蜜雪冰城開始爭相賣冰，也有越來越多消費者分享如何自製冰杯。

據瀟湘晨報報導，盤古智庫高級研究員江瀚指出，冰杯是一種創新的使用場景，讓消費者可以在家或辦公室自行製作冰鎮飲品，讓冰杯成為與傳統飲料並存的新型商品。

據信息時報記者實際走訪超商現場，冰杯的容量分220g和160g兩種，價格大多為人民幣3元（約41美分），超商店員表示，入夏以來，一次性可食用冰杯的銷量一路飆升，平均一天能賣出五、六十杯，有時甚至能賣出上百杯。

在盒馬超市，目前主要有基礎食用冰杯和風味冰杯，風味冰杯有咖啡、葡萄和百香果三種口味。近日因天氣炎熱，銷售量明顯增長，6月冰杯銷量月增20%到30%。盒馬相關人士表示，去年夏季就推出咖啡風味冰塊杯，今年直接與咖啡濃縮液供應商合作，售價從去年的9.9元降到6.9元，銷量年增50%。

奧緯諮詢和美團閃購共同撰寫的《2023即時零售冰品冰飲消費趨勢白皮書》相關資料顯示，超過40%的消費者希望酒水、飲料、乳製品能在冰鎮狀態下食用。低溫乳製品、冰淇淋、冰啤酒、冰預調雞尾酒、冰包裝飲料、冰包裝水等冰品的消費金額與頻率，相比2019年均有10%到15%增長。

此外，未來三年冰品冰飲在即時零售通路的增速預計將達到39%，遠超全通路8%的增速。預計2026年，冰品冰飲即時零售銷售規模將實現超過四倍增長，有望突破人民幣630億元，冰品冰飲有望成為即時零售標誌性品類。

咖啡 超商 農夫山泉

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