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2名醫療器械業華人在菲律賓遭撕票 當地商人提3大疑點

記者陳湘瑾／即時報導
菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（取材自澎湃新聞）
菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（取材自澎湃新聞）

近日，兩名醫療器械行業華人在菲律賓遭綁架遇害。兩人分屬不同公司，其中夏某某為中國公民，孫某為美籍華人，受自稱為「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架，6月24日被發現遇害。據每經網報導，一位在東南亞多國從事醫療器械行銷工作的從業人員表示，犯人有幾點不尋常的做法。

本案受害者之一45歲的孫某，此前在一家跨國醫療公司工作，後來創辦醫療公司，根據孫某助理提供的聊天紀錄顯示，孫某受一名自稱「李娜」的菲律賓經銷商邀請前往當地拓展業務。「李娜」曾提供一份名為MEDEV醫療公司出具的邀請函，邀請孫某商議產品分銷等事宜。根據孫某家屬描述，孫某6月20日和夏某一同乘坐PR359次航班抵達菲律賓，但在當天晚上6時多傳送報平安訊息後便失去音訊。

針對本次案情發展，該名從業人員表示疑點首先是主動接機。在菲律賓一般來說不會主動去機場接客戶，因為菲律賓堵車嚴重，在上下班繁忙時段往返市區和機場，可能會需要五、六個小時。

其次是邀請函。該名從業人員指出，菲律賓客戶不會主動發邀請函，過去發邀請函是為了方便辦簽證，現在辦簽證相對簡單，就不需要邀請函；第三是邀請函中提到的MEDEV醫療設備公司。該名從業人員表示曾跟MEDEV合作過，是正經做生意的醫療器械公司，成立很多年，老闆是菲律賓人，與幾家中國公司都有合作。

該名從業人員表示，這幾個不同尋常的地方，讓相關同行都認為受害者不熟悉菲律賓市場。他也表示，菲律賓的官方語言是英語，不管是與代理商還是終端客戶都可以無障礙溝通，加上菲律賓的人口多、醫療需求量大，近年對中國品牌的接受度也愈來愈高，所以很多醫療器械企業出海的第一站會選菲律賓。

華人 簽證 東南亞

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