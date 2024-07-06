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加徵中國電動車關稅立場軟化 比亞迪將宣布赴土耳其設廠

記者陳湘瑾／即時報導
中國電動車龍頭比亞迪將宣布在土耳其設廠。（美聯社）
中國電動車龍頭比亞迪將宣布在土耳其設廠。（美聯社）

彭博引述土耳其官員消息指出，中國新能源汽車比亞迪與土耳其政府達成一項協議，將在該國西部建設一座涉資10億美元的工廠。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）預計將於下周一宣布這項協議。

隨著各國紛紛調高中國電動車進口關稅，彭博報導指出，土耳其與歐洲聯盟簽訂了關稅同盟協議，新工廠可能使比亞迪更易進入歐盟市場。

土耳其政府去年對中國電動車徵收40%附加關稅，土耳其政府公報6月初日公布一項總統決定，將對從中國進口的車輛徵收40%額外關稅，附加關稅定為每輛車至少7000美元，該決定將於7月7日生效。該決定指出，若進口車輛價格計算的40%關稅低於7000美元，則收取7000美元最低關稅。

然而本月5日，也就是上述決定生效前兩天，土耳其政府軟化其加徵中國電動車關稅的立場，以鼓勵汽車製造商投資。據東方財富網報導，該決定規定對投資鼓勵政策範圍內的汽車進口不徵收額外稅費。

東方財富網報導指出，有業內人士分析，由於當前貿易逆差的壓力，土耳其更希望中國車企到土耳其投資建廠。當前，土耳其政府正大力發展其新能源汽車產業，推出一系列優惠政策，包括減免購置稅、提供購車補貼等，以鼓勵新能源車普及。

土耳其 關稅 投資

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