特斯拉二代人形機器人Optimus 上海首秀

特斯拉（Tesla）第二代人形機器人Optimus在2024世界人工智慧大會（WAIC）首次亮相。記者陳宥菘／攝影

2024世界人工智慧 大會（WAIC）4日至6日在上海登場，現場展出25款人形機器人，其中特斯拉 （Tesla）第二代人形機器人Optimus也在現場首次亮相，吸引大批民眾圍觀拍照。特斯拉預計在明年導入Optimus「千人大軍」在自家北美工廠上線，進行支持生產工作等測試。

特斯拉第二代Optimus去年12月13日由特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）在X平台首次發布，在近日於上海舉行的世界人工智慧大會展會上，第二代Optimus模型首次展出。特斯拉日前也在官方微博發文表示，邀請民眾「見證人形機器人的再進化」。

特斯拉展位現場工作人員周媛向本報表示，相比第一代，第二代Optimus在控制力、平衡力都有很大提升，行走速度提高30%。手部運用仿生學技術，使機器人有人類的觸覺。靈活的雙手除了可以做很精細的動作，手部的牽引力也很強，甚至能徒手抓起半噸重的鋼琴。

特斯拉一再強調「特斯拉不止於車」，如今已推出第二代機器人。周媛指出，特斯拉的人形機器人與汽車應用的技術是「同源」的，兩者都是通過傳感器和鏡頭去感知周圍的環境，把訊號傳輸到「大腦」，也就是特斯拉自研的晶片HW4.0，再指揮著機器人、車輛硬體去實現指令，進行各式動作。

對於第二代Optimus的應用場景，馬斯克在今年6月股東大會上曾預告，將在2025年開始限量生產Optimus，並運用在自家工廠，預計會有上千具，甚至幾千具Optimus在特斯拉工廠工作。

工廠以外，周媛認為Optimus未來還會應用到更多的場景。她指出，特斯拉認為「每個人都應該配一個機器人」，去幫助照顧老人、小孩，或是做一些重複性、危險的工作，不一定是只有在特定的場景才能使用機器人。

至於何時會面向市場銷售，周媛說，目前還沒有非常明確的時間軸，但「相信距離上市銷售不會特別遙遠」。

馬斯克今年6月在股東大會曾表示，在大規模量產情況下，生產一個機器人的成本大約可以是1萬美元，比一輛車還便宜。如果以2萬美元的價格出售，特斯拉每年可以獲得約1兆美元利潤。他並表示，他看好Optimus助攻特斯拉市值衝上25兆美元。