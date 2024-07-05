中國驚悚車禍 風力發電機葉片貫穿廂型車 1人慘死

黑龍江伊春市政府部門表示，伊春鐵力市興建西大街3日發生「一輛廂型車撞上一輛貨車上拉載的風力發電機葉片」，事故造成1人當場死亡，3人受傷送醫。（圖／取自奔流新聞）

中國黑龍江省伊春市3日凌晨發生一起宛如電影《絕命終結站》的恐怖車禍，根據現場畫面，有一輛客貨廂型車（麵包車）在馬路上遭到風力發電機的巨大葉片從車頭直接貫穿至車尾。媒體報導，黑龍江伊春市政府部門表示，事件導致1人當場死亡，另有3人受傷送醫。離奇的車禍也引來網友質疑，葉片運送過程為何沒有護送車輛。

奔流新聞報導，黑龍江伊春市政府部門表示，伊春鐵力市興建西大街3日發生「一輛廂型車撞上一輛貨車上拉載的風力發電機葉片」，風力發電機葉片穿過整個廂型車車體，當地交警、急救等部門到場處置。

警方表示，經初步調查，該廂型車不是營運車輛，事故具體原因交警部門正在調查。

另據大河報報導，一名知情人士王先生表示，這起車禍發生在3日凌晨3點至4點之間，他並稱，廂型車上載有7人。事發地點附近一名商家則說，她上午9點多左右到店時，事故現場已經處理完畢。

報導並指，有一名男子可能因撞擊力道過大，直接被甩出，還有一名女子被困在車輛，司機則卡在座位上。

現場畫面在網上引發關注。香港 媒體導，有網友表示，風力發電機的葉片過於巨大，運輸過程應有其他車輛護送、維持秩序，以防止類似事故發生。

網友紛紛留言稱，「大件運輸應該是有保障車前後押運的吧」、「葉片尖尖不應該這麼低」、「按道理後面應該要有一部警戒車輛的」、「大件運輸都是有護送的，這麵包車是突破攔截了？」

不過也有網友說，就算有護送車輛，還是有可能發生危險，「後面有押的有時候也不行，有人真往裡鑽」、「之前開軍車車隊，高速上拉著牽引砲的車都有人來加塞」。