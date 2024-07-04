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共富新舉措？中國傳設金融機構 年薪上限300萬人民幣

記者廖士鋒／即時報導
港媒報導中國將針對金融機構設立年薪300萬人民幣上限。圖為中國銀行。（中新社）
港媒報導中國將針對金融機構設立年薪300萬人民幣上限。圖為中國銀行。（中新社）

中國官方近年高喊共同富裕，目前傳出即將有新舉措，限制金融機構的年薪上限在300萬元人民幣的規模，甚至有一些大型券商已經制定了實施薪資上限的措施。

港媒南華早報4日援引「消息人士」說法指出，中國計劃將金融從業人員的年薪上限控制在300萬元人民幣左右，因為在經濟成長持續低迷的情況下，政府準備加大力度消除該行業的奢侈和享樂主義，並縮小貧富差距。

據指出，此舉是響應中共總書記習近平「共同富裕」倡議的最新舉措。這項限制將適用於所有國有券商、共同基金公司和銀行，私人投資者支持的金融機構除外，消息人士並補充說，這些資訊「並不打算公開」。

值得注意的是，這項措施將「追溯實施」，意味著過去幾年收入超過人民幣300萬元的人可能必須將多餘的錢退還給公司。

一位消息人士稱，一些大型金融公司，包括頂級共同基金公司，已經加強了對費用報銷的審查，因為這些費用報銷被用作一種「隱蔽工資」支付形式，以規避監管。另一位消息人士稱，一些大型券商已制定了實施薪資上限的措施，而其餘券商尚未制定計劃。

此外，遭受三年熊市和房地產市場低迷打擊的金融業獲利能力不斷萎縮，也促使企業緊縮預算，避免大幅加薪和發放獎金。南華早報和Wind資訊彙整的數據顯示，2023年中國經紀業連續第二年降薪，前10名公司降薪幅度介於1.2%至27%之間。

報導提到，今年已有30多位中國業內官員受到調查，最新的一位是江蘇省證監局長凌峰。 2023年，至少有101名官員被調查，其中包括中國銀行原董事長劉連舸、中國光大集團原董事長李小鵬等人。

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