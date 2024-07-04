中國與菲律賓南海磋商 分析：讓國際社會鬆一口氣

中國外交部副部長陳曉東7月2日與菲律賓外交部副部長拉扎羅在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。 （取材自中國外交部網站）

中國與菲律賓近期在南海諸多島礁爭端有所升級，不過雙方仍於近日在馬尼拉召開南海問題雙邊磋商會議，對此中國學者解讀，此次磋商釋放積極訊號，讓國際社會鬆一口氣，但下一步還需看菲方的所作所為，能否將表態落到實處。

中國與菲律賓雙方各派出副外長2日在馬尼拉舉行「南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議」，中國要求菲律賓同陸方共同管控好仁愛礁局勢，推動海上局勢趨緩降溫，促中菲關係止跌企穩。菲律賓官員表示，菲律賓和中國已同意在南海「緩解緊張局勢」。

中共 官媒環球時報援引中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸分析指出，從雙方發布的消息看，會議取得了一定積極進展，反映出雙方都有意願避免誤判和導致局勢升級與外溢。這一機制化的磋商再次舉行，在某種程度上也讓地區國家與國際社會「鬆一口氣」。

但他強調，分歧能否得到有效管控，還需要看菲律賓的行動，「如果僅僅將磋商作為一種權宜之計，或者濫用中國的克制與善意，只會導致局勢更加緊張」。

就前美國副國家安全顧問博明 （Matthew Pottinger）近期在一場智庫會議上宣稱，中國最近在南海對菲律賓的行為已足以觸發美國對菲的防衛義務。丁鐸則認為，即使美國對中菲磋商並不樂見其成，菲方也應停止對美國的要求「照單全收」，應與中國相向而行，實現局勢降溫。