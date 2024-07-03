牛肉外交過旺？中國牛肉價跌至5年低點

大陸目前牛肉批發價格跌至五年低點，外界認為跟進口過多有關。此為示意圖。路透

彭博報導，目前的牛肉批發價格較去年高點下跌18%，至每公斤人民幣62元（約合8.5美元）左右，價格跌至五年低點。報導指出，這與中國政府向其他國家提供更多市場準入有關，比如增進巴西 和西班牙等國家的關係。澳洲 最近也加入該行列。導致供過於求。

中國新聞周刊報導，乳業分析師宋亮指出，牛肉價格的高低主要由供需兩方面因素決定。從需求角度來說，中國人的牛肉消費並沒有明顯變化，相反近年來供給一直在穩步增加。牛肉降價主要是供給過大導致。

中國肉類協會副會長高觀表示，養殖端虧損的加劇必將會引發養殖戶規模性退出，進而導致未來幾年中國國產牛肉產量的下滑。「值得注意的是，一些地區由於養牛虧損，開始宰殺能繁母牛，這將影響到未來牛肉產量的穩定。」

這對中國養殖業者正在產生衝擊，華夏時報報導，在內蒙古自治區呼倫貝爾市新巴爾虎右旗養牛的老李稱，一頭牛一年買草需要人民幣3,500元（約合481美元）；四十幾頭牛全年所需的噴漿玉米在人民幣2萬元（約合2751美元）左右，而一頭牛的育肥時間在3年至4年。而以前一頭大牛能買到1.1萬元（約合1513美元），現在只能賣人民幣8,000多元（約合1100美元）。一頭小牛現在能賣到4,000多元（約合550美元）。換算下來，每養一頭牛虧損超過人民幣4,000多元。

中國肉類協會測算，目前有大約70%養殖中低端肉牛的場戶已經陷入虧損的境地。

中國發展網報導，面對肉牛行業的困境，有不少觀點認為進口牛肉是問題所在。據瞭解，目前中國進口牛肉約佔總供給的30%，進口量持續增長，主要進口來源國為澳洲、紐西蘭、烏拉圭、巴西等。

近年以來，中國官方為展示外交友好，牛肉常為進口解禁名單之列。比如中方在4月因為德國 總理蕭茲訪中後，解禁了德國牛肉的輸入；而在巴西總統魯拉去年訪中後，新增38家巴西肉企獲得對中出口資質。