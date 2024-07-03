義大利退出一帶一路後 首位部長將訪中

義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso，左）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（路透）

義大利 企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）4至6日將訪問北京，這是義大利退出「一帶一路」倡議後，首位義國部長訪中。歐盟 擬對中國電動車 加徵關稅的議題，成為關注焦點。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）將於7月底訪問中國，烏索此行也被視為替梅洛尼訪問鋪路，中義是否將達成新的投資協議或貿易合作架構，引起輿論探討。

義大利企業暨製造部發布新聞稿指出，此次訪問目的是促進中義關係平衡，為兩國產業新方向奠定基礎。

歐盟計畫從7月4日起對進口中國電動汽車加徵最高38.1%的臨時關稅，引起中國高度反彈，歐盟各國則對此意見不一，德國持保留態度，法國、義大利、西班牙等國支持，因此電動車關稅問題勢必成為此次中義雙邊會談焦點。

義大利企業暨製造部表示，電動車、綠能、智慧財產權、中小企業合作都會是此次雙邊會談觸及的領域。

義大利企業暨製造部長烏索將與中國工業和信息化部長金壯龍會晤，並與許多中國工業重要代表舉行會議，包括中國城市工業集團董事長顧一峰、奇瑞汽車董事長尹同躍、明陽總裁張傳偉、濰柴董事長譚旭光等。