我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：拜登正在考慮退選

末日博士：川普擬全面開徵關稅 恐釀全球貿易戰

國台辦宋濤：懲治「台獨」意見是維護台灣青年利益

記者陳政錄／北京即時報導
北京「2024兩岸青年峰會」上，在開幕式後，還安排主論壇及分論壇等，讓台灣青年分享自生在大陸生活、發展經驗。記者陳政錄／攝影
北京「2024兩岸青年峰會」上，在開幕式後，還安排主論壇及分論壇等，讓台灣青年分享自生在大陸生活、發展經驗。記者陳政錄／攝影

大陸3日在北京舉辦「2024兩岸青年峰會」開幕式和主論壇，大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，近日大陸相關部門聯合發布了懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨」頑固分子，為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益，呼籲兩岸青年要成為反對台獨分裂、推動兩岸融合發展、推動民族偉大復興的先鋒力量。

「2024兩岸青年峰會」是北京年度重要對台活動，今年移師北京中關村國際創新中心舉辦，規格較去年提高，陸方由北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤出席，台灣則由國民黨副主席連勝文率團，和國民黨青工總會長廖怡琇、高雄市議員李眉蓁等赴陸與會，前總統馬英九也透過視訊致詞。

宋濤在致詞時，提出三點看法，一是兩岸青年要掌握歷史大勢，成為反對台獨分裂的先鋒力量；二是兩岸青年要抓住歷史機遇，成為推動兩岸融合發展的先鋒力量；三是兩岸青年要勇擔歷史重任，成為推動民族偉大復興的先鋒力量。

宋濤說，當前台獨勢力大肆鼓吹分裂謬論，試圖把台灣同胞特別是青年推向戰場，將帶來深重災難，和台灣青年的前途背道而馳。他提到，近期大陸相關部門發布依法懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨」頑固分子，為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益。

他說，「兩岸同胞是中國人」，兩岸青年要了解中華民族歷史，秉承中華優秀文化的基因，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

宋濤還說，大陸始終秉持「兩岸一家親」的理念，持續深化兩岸融合發展，率先和台灣同胞分享「中國式現代化」的發展機遇，為台灣同胞特別是台灣青年來大陸發展提供更多便利，持續推動兩岸青年交流交往、交心交流。

宋濤還稱，經過百年奮鬥，大陸比歷史上任何時期都更接近，更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，而實現中華民族偉大復興與兩岸同胞前途命運緊密相連，和兩岸青年的夢想、未來息息相關，喊話兩岸青年重任在肩，希望能以祖國統一、民族復興為己任。

北京市委書記尹力致詞時提到，本次開幕式上，共有兩岸青年450參加，期間一系列實習交流活動，預計吸引超過1,300名台灣青年來北京參與，充分反映溝通交流、增進了解的共同心願。

他說，目前在北京常駐台灣同胞有6,300多人，有9,200多名台胞在北京申請了台灣居民居住證，1,869名台灣學生在北京高校求學就讀，1,292家台資企業在北京投資發展，交流合作有利於兩岸青年發展、兩岸經貿發展，這是大勢所趨，兩岸同胞有著共同的血脈、語言、文化，大家是不可分割的一家人，「大家都要做堂堂正正的中國人」。

大陸國台辦主任宋濤在開幕式上說，懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨...
大陸國台辦主任宋濤在開幕式上說，懲治「台獨」頑固分子的意見，針對的是極少數「台獨」頑固分子，為的是更好維護包括台灣青年在內的廣大台胞利益。記者陳政錄／攝影
據陸方說法，開幕式共有450名兩岸青年參加。記者陳政錄／攝影
據陸方說法，開幕式共有450名兩岸青年參加。記者陳政錄／攝影

國民黨 馬英九 連勝文

上一則

世界智財權組織：中國生成式AI專利申請量遙遙領先

下一則

義大利退出一帶一路後 首位部長將訪中

延伸閱讀

懲獨波及9成台人? 國台辦：綠故意混淆民眾和台獨

懲獨波及9成台人? 國台辦：綠故意混淆民眾和台獨
王金平暌違5年再訪陸 傳將與宋濤會面

王金平暌違5年再訪陸 傳將與宋濤會面
陸縮減ECFA生效在即 三三會訪北京

陸縮減ECFA生效在即 三三會訪北京
劉建超：中國式現代化需要「和平穩定外部環境」

劉建超：中國式現代化需要「和平穩定外部環境」

熱門新聞

吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算
中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%
民主黨現任國會議員開第一槍 公開呼籲拜登退選

民主黨現任國會議員開第一槍 公開呼籲拜登退選
想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位

想了解身體是否健康 加州醫師建議每天自我檢查這5部位