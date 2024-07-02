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前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

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前白宮官員：北京鎖定仁愛暗沙 為侵台「預演」

中央社╱華盛頓2日專電
中、菲日前在南海戰略性島礁仁愛暗沙附近爆發衝突。（取材自X）
中、菲日前在南海戰略性島礁仁愛暗沙附近爆發衝突。（取材自X）

中、菲日前在南海戰略性島礁仁愛暗沙附近爆發衝突，美國前白宮副國安顧問博明今天表示，北京之所以鎖定仁愛暗沙，不只意在展現美國對「這塊小石頭」無能為力，使美國失去威信，也是為侵台做「預演」。

博明（Matt Pottinger）上午出席美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）座談，並回應南海、台海局勢提問。

中國與菲律賓6月下旬在仁愛暗沙附近爆發衝突，菲律賓公布的影片可見，中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器。北京則堅稱中國海警在衝突期間表現「專業克制」，並稱沒有對菲方人員「直接採取措施」。

博明指出，北京對仁愛暗沙發動攻勢，為營造一種馳援無用的「徒勞感」，讓外界認為美國既不會幫菲律賓，也不會協助台灣。

他說，北京忽視國際法及國際法庭裁決，應付出代價，建議美國與菲律賓合作，強化菲方實力，以因應中國海軍對菲律賓或台灣出手等突發事件。

他說，菲律賓是美國的共同防禦條約盟友。美國與台灣沒有正式的聯盟關係。因此，北京基本上可以證明美國對仁愛暗沙「這塊小石頭」無能為力，這對台灣局勢方面，釋出了可怖訊號。

博明也認為，北京在南海的行徑，足以啟動美菲共同防禦條約，但前提是菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及美國總統拜登決定這是最好的方式。

他指出，啟動共同防禦條約不代表可能會發生戰爭，「而是我們需要認清眼前的狀況」，並開始實施更嚴重的措施。

針對美國和菲律賓是否可能在南海展開聯合補給任務，博明說：「我希望我們已經準備好這樣做」，為仁愛暗沙和其他島嶼上的菲律賓海軍陸戰隊提供補給。

菲律賓於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

中國多次騷擾阻撓菲方赴南海補給任務，並造成多名菲律賓海軍受傷。因此外界關注美國是否與馬尼拉展開聯合補給任務，協助菲方因應北京干擾。

回應美國在台駐軍相關提問時，博明表示，他並不清楚美國派何種軍種輪流駐紮台灣，但強調1979年美國與中華民國斷交、轉而與中華人民共和國建交後，「我們仍然不斷地訓練台灣軍隊」，包括台灣空軍在美國與美國戰機飛行員一同訓練。

他說，只有深化與台灣的規畫及訓練品質，及使其他合作夥伴包括日本和澳洲參與，才有意義。此外，鑑於中國在仁愛暗沙周圍的所做所為，美國應與台灣進行多邊、強度更高、更密集的訓練。

博明 中華民國 拜登

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