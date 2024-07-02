中國威脅異議人士踢鐵板 法國驅逐2國安部間諜

世界報今晚揭露，中國國家安全部在中國駐法大使館 的負責人與其副手，因日前試圖強迫遣返 中國僑民遭總統府下令驅逐出境，外交部證實。北京長臂管轄日益嚴重，法方擬殺雞儆猴。

法國世界報（Le Monde）指出，「兩名中國間諜」，即中國國家安全部在中國駐法大使館的負責人與其副手被法方要求離開法國領土。驅逐命令來自總統府艾麗榭宮（Elysée），原本希望保密，以免「傷害北京政權敏感的心」。

巴黎譴責兩位秘密情報人員組織策畫3月強迫遣送一位政治異議人士的行動。中國當局表達事件為誤會，並「十分努力表達真心，卻徒勞無功」。

世界報的消息獲得法國外交部證實，並補充兩人的驅逐是以「彼此同意」（de gré à gré）程序進行，而非更正式的「不受歡迎人物」身分，「法國企圖以不明說的方式展現力量」。

3月22日，不尋常的一幕吸引了戴高樂機場「國家邊界警察署」（DNPAF）的注意。在警察目擊下，一位男子在七人的包圍下，被強迫帶到登機口，而邊界警察出現使得26歲凌華湛的遣返行動中止。

法國國內情報總局（DGSI）隨後介入，並將凌華湛形容為「心理脆弱」。

法國當局調查後發現，指揮這群「綁架犯」的不是別人，正是國安部在法國的領導。就如所有涉外官員，這位國安部駐法負責人身分如外交人員，擁有公務護照與外交豁免權，其副手也享有同樣保護。

凌華湛過去參與抗議中共暴政活動，上傳批判習近平 與毛澤東，並聲援台灣、香港與維吾爾的影片與評論，因此被中國盯上。他的護照被沒收，也成為施壓他前往機場的手段。

據法國國內情報總局，他的身份文件都被一間中國商家拿走，而這間商家也是地下「警察站」所在。北京在全球利用這樣的機構來落實自家法律，進行長臂管轄，尤其針對異議人士。

法國國內情報總局指出，凌華湛如今仍舊是「中國情報單位施壓的對象」，時常接到弟弟與姑姑的電話。兩人在中國當局威脅下，要求凌華湛停止活動。

儘管如此，法國政府還因中國國家主席習近平5月5日到7日的國是訪問而將對兩位秘密情報人員驅逐出境的命令延後，以免破壞訪問氣氛。

法國情報人員當時被要求暫不作聲，然而，另一事件的發生，顯示中國對異議份子的跨境威脅只有變本加厲。

5月8日，習近平離法隔天，巴黎第18區警方接獲報案，指2020年10月抵達法國生活、曾被關押在新疆再教育營的哈薩克籍維吾爾族女性古力巴哈（Gulbahar Jalilova），面臨綁架威脅。警方抵達時，發現古力巴哈家樓下聚集多達約10名黑衣男子，並識別出這些中國特務行動小組的車輛。

警方搜索其中六人，並在一名似乎擔任重要職務官員者的身上發現了公務護照，顯示此人與中國駐法國大使館有關。

世界報6月26日針對兩位中國人員被驅逐出境一事以信件接洽中國駐法大使館，對方不願發表評論。法國外交部長也拒絕針對整起敏感事件公開發言。