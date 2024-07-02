我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨全力阻止曼欽在新聞節目上反對拜登

鮑爾再釋通膨利多 史指站上5500點 與那指同創新高

路透：香港終院海外法官辭職 將削弱對香港法治信心

中央社香港2日綜合外電報導

香港終審法院上月證實2名英國籍法官辭任終院非常任法官。部分律師和專家表示，此事不僅引發人們對法治的擔憂，還將進一步削弱人們對香港更廣泛商業法律部門的信心。

路透報導，香港的國際金融中心地位長期仰賴其法律產業援助。但這個產業如今面臨資本市場低迷、其他金融中心競爭，以及中美之間日益緊張的壓力等問題。

律師和專家表示，新的司法獨立和法治強度問題，將讓外國公司更加擔憂，其在香港是否能受到法律保護。

前香港大學法律學院教授、華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）研究員戴大為（Michael Davis）表示，「有些人認為可將商業案例視為一種現象，並與政治或人權案件分開看待，但我認為這是一條危險的道路，因為現實情況就是，政治打壓手段也會滲透到商業領域。」

上月，75歲的英國籍法官岑耀信（Jonathan Sumption）和83歲的郝廉思（Lawrence Collins）相繼掛冠求去，引發人們對於香港法治中心地位的高度擔憂。

這2人都是商事法的國際權威。此前在5月底，14名泛民主派人士遭認定違反香港國安法，被判顛覆國家政權罪名成立。

郝廉思上月6日請辭後曾提及香港的「政治情勢」；而岑耀信也在「金融時報」（Financial Times）發表評論指出，海外法官留在香港終審法院已「不切實際」，因為「香港曾是個充滿活力、政治多元化的社會，如今正逐漸變成一個極權統治的地區」，當地法官已「陷入中國創造、令人無法接受的政治環境，在任何政府強烈關切的領域，法治都受到嚴重危害」。

6名資深商業律師告訴路透，他們的辭職也加劇長期以來人們對香港法治未來的擔憂。

他們指出，如今越來越多準備起草商業合約、成立合資企業或要決定在何處仲裁複雜案件的企業紛紛捨棄香港，轉向新加坡、杜拜或美國德拉瓦州（Delaware）等地，因為這些地方被認為較為中立。

擁有30年經驗的1名商業律師告訴路透，考量到終審法院擁有商業上訴法院的權力，「岑耀信和郝廉思的離開對香港來說堪稱嚴重打擊。」

戴大為指出，任何明顯的法律保障弱化跡象，都會影響商業實體對合約執行的信心。儘管國安法相關案件占據媒體版面，但香港絕大多數律師都是從事商業和企業相關工作。

根據世界銀行集團（World Bank Group）的排名，香港的法治水準在亞洲排名第3，擁有1萬1000名初級律師和1600名訴訟律師。然而，根據香港律師會（Hong Kong Law Society）的數據，在香港註冊的外國律師事務所數量已從2019年的91間減少到2024年的74間。

香港 新加坡 德拉瓦州

上一則

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

延伸閱讀

路透：美政府今年已撤銷8項向華為出口產品的許可證

路透：美政府今年已撤銷8項向華為出口產品的許可證
永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天

永居香港外國人可辦內地通行證 7.10上路 每次限留90天
北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力

北京再送第3對貓熊 數月後抵港 香港添旅遊吸引力
國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

國安法4年 香港900記者失業、數百人移民 設10海外媒體

熱門新聞

姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家

何處是家？躁鬱華男為醫保 一年輾轉3州搬家
一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世